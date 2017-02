Hareide mener Listhaug er et større problem enn kontantstøtten

ANNONSE

- Dette er et angrep fra Sylvi Listhaug på barnefamiliene og deres valgfrihet. Det overrasker meg at det kommer fra henne, som tidligere har forsøkt å profilere seg sterkt som en forsvarer for familiene, sier Hareide til VG. Han understreker at KrFs innflytelse etter valget vil ha store konsekvenser for kontantstøtten.

- Uten et sterkt KrF lever kontantstøtten farlig.

Etter fremleggelsen av Brochmann II-utvalgets rapport onsdag sa innvandrings- og integreringsminister Listhaug at hun vurderer å gå inn for å avvikle kontantstøtten. Hun referer til «de store negative konsekvensene» ordningen har for integreringen. Hun mener kontantstøtten hever terskelen for integrering og for at innvandrermødre kommer seg i arbeid.

- Det er en større utfordring for integreringen at Listhaug er så ensidig opptatt av å se problemene og skape og dyrke konflikter i innvandringspolitikken, sier KrF-lederen.

Listhaug sier hun er overrasket over at KrF ikke ser behovet for denne diskusjonen. Hun mener høy innvandring over tid gjør at Norge har andre og større utfordringer nå enn da kontantstøtten ble opprettet.

- Hadde det bare vært folk som er arbeidsaktive fram til de får barn og personer som er godt integrert i det norske samfunnet som mottar støtten, hadde det ikke vært noe problem, sier hun.