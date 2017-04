Harpviken: - Enda farligere at USA blir stående i krig med Iran og Russland

ANNONSE

Direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Kristian Berg Harpviken, sier til NTB at det amerikanske rakettangrepet natt til fredag endrer dynamikken i konflikten i Syria. Det var første gang USA gjennomførte en operasjon mot det syriske regimet, som har støtte fra Russland og Iran, på seks år.

Les også: Russland trekker seg fra USA-avtale

Les også: Putin anklager USA for en aggressiv handling mot Syria

– Det er kanskje enda farligere at USA blir stående i krig med Iran og Russland, enn at de blir stående i krig med Assad-regimet spesielt, sier han.

Foreløpig har verken Syrias president Bashar al-Assad, Russland eller Iran svart militært, men alle de tre landene har kommet med sterke verbale reaksjoner.

– Russland er den store jokeren her. Tidligere har det vært en "hotline" mellom USA og Russland i Syria, som har vært brukt for å unngå konfrontasjoner mellom de to. Nå kan denne ryke. Behovet for en slik linje er større nå enn det noensinne har vært, så det er grunn til bekymring, sier Harpviken.

Han betegner også den amerikanske presidenten Donald Trump som joker. PRIO-forskeren mener angrepet sender et signal om at bruk av militær makt er Trumps foretrukne politiske virkemiddel i Syria.

– Enda viktigere er det jo at dette viser at en av verdens største militærmakter er grunnlegende uforutsigbare. Det er ikke lenge siden vi hørte fra samme hold at han ikke ville gripe inn militært mot Assad. Denne beslutningen er også svakt forankret i USAs befolkning og i den amerikanske Kongressen, og knapt nok informert om til nære allierte, sier han.

- Ingenting tyder på at de vil fjerne Assad



Den danske militærforskeren Henrik Ø. Breitenbauch sier det ikke er noe ved USAs rakettangrep som tyder på at de ønsker å avsette den syriske presidenten.

–Dette var en straffereaksjon på grunn av bruken av kjemiske våpen, sier Breitenbauch, leder for Senter for Militære Studier ved Københavns Universitet.

Angrepet var en motreaksjon på Assad-regimets angivelige gassangrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun tidligere i uken, og har mottatt støtte fra flere av USAs allierte vestlige land. Likevel tviler forskeren på flere militære inngrep mot Assad fra disse landene.

–Verken USA eller vi (Danmark) er i militær konflikt med Assad, og den strategien tror jeg ikke endrer seg med dette, sier Breitenbauch.

(©NTB)