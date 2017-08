Harveys herjinger anslått til 325 milliarder kroner

Eksperter anslår at orkanen Harvey har ført til materielle og økonomiske ødeleggelser for om lag 325 milliarder kroner. Stadig flere områder rammes.

Tallet steg fra om lag 230 milliarder til 325 milliarder kroner over natten, som følge av ødelagte demninger og stadig flere rammede områder både i Texas og nabodelstaten Louisiana.

Harvey, som traff land som en kategori 4-orkan, kan dermed bli en av de fem dyreste ekstremværhendelsene i USAs historie.

– Hvis Harvey hadde vært en normal orkan, ville det vært snakk om rundt fire milliarder dollar. Det ville vært tragisk for alle berørte, men det ville ikke hatt noen nevneverdige makroøkonomiske virkninger, sier Chuck Watson, grunnleggeren av Enki Research som blant annet jobber med risikoanalyse.

Han utelukker ikke at tallet kan fortsette å stige.

Orkanen Katrina ble i 2005 USAs dyreste storm noensinne med en prislapp på over 900 milliarder kroner, etter at den første til at dikene rundt New Orleans brast og byen ble liggende under vann.

Ødeleggelsene etter Harvey minner så langt mer om orkanen Ike, som traff Texas og flere karibiske øyer i 2008, og orkanen Wilma, som raste over deler av sentral- og Nord-Amerika i 2005. Disse stormene forårsaket skader for henholdsvis 330 milliarder og 295 milliarder kroner, ifølge Watsons beregninger.