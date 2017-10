Onsdag formiddag møter Oslo-politiet, kommunen og Justisdepartementet til hastemøte hos kunnskapsministeren etter voldshendelser ved videregående skoler i Oslo.

Møtet finner sted i Kunnskapsdepartementet klokken 10. Bakgrunnen for møtet er rapporter om uro ved flere videregående skoler i Oslo, og statsråden ønsker å diskutere ulike tiltak for å sikre at elever og ansatte har det trygt.

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) varslet i slutten av september at han ville kalle inn til møte om situasjonen ved Stovner videregående skole etter at rektor Terje Wold hadde uttalt i Dagsavisen at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved Stovner et trygt og godt arbeidsmiljø.

– Eksemplene som har kommet fram, er rett og slett ekstreme og ganske sjokkerende. Jeg mener ikke å overstyre Oslo, men ønsker at vi så raskt som mulig skal møtes for å diskutere hvor skoen trykker, uttalte Asheim.

(©NTB)

Mest sett siste uken