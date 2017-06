Hauglie på trygdetur vil ha folk ut av Nav-fella

ANNONSE

– Det er for mange på trygd, og vi må jobbe sammen for å få folk ut av trygdefella. Velferden vår er avhengig at vi får flere i jobb – særlig de unge. Trenden må snus, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Tirsdag legger hun ut på det hun har kalt en trygdeturné til kommunene Ballangen i Nordland og Iveland i Aust-Agder. Begge kommunene har høy andel Nav-trygdede. Flere andre kommuner med høy andel trygdede er også invitert til møter med statsråden på turneen. Hauglie har invitert både ordførere, rådmenn, kommuneleger, næringslivsfolk og Nav-ledere for å høre hva de mener skal til for å snu trenden og få flere ut i jobb.

Hauglie sier andelen trygdede i den enkelte kommune blant annet avhenger av alderssammensetning, utdanningsnivå og næringssammensetning.

– Dette er forhold som den enkelte kommune ikke har full kontroll over. Det er derfor en felles utfordring for samfunnet å løse, og derfor har jeg disse møtene. Hva er det vi ikke får til, og hva må vi endre på? Klarer vi for eksempel å oppfordre nok potensielle gründere til å satse på egne ideer?

Hauglie peker på jobbskaping, næringsutvikling og oppstartshjelp til gründere som viktig. Hun mener også det er viktig at folk flytter dit jobbene faktisk er. Dessuten mener hun det stilles større krav til aktivitet i trygdeordningene. Arbeidsministeren er mest bekymret for at stadig flere unge blir uføre og havner på arbeidsavklaringspenger.

