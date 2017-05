Havarikommisjonen etter dødsulykke: - Bremsesvikt i mobilkran ikke fanget opp

ANNONSE

Femåringen omkom av skadene han ble påført i ulykken, mens tre personer ble lettere skadd.

Havarikommisjonen har tidligere påvist at det var en bremsesvikt på mobilkranen. Nå viser de foreløpige undersøkelsene også at feilen ikke ble oppdaget verken ved sakkyndig kontroll av kranen rundt to måneder før ulykken eller ved kranfirmaets egne inspeksjoner.

– SHT vurderer dette funnet som så viktig for trafikksikkerheten at det er sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen, heter det i en melding fra SHT.

Mobilkraner er underlagt årlige tredjepartskontroller av sertifiserte sakkyndige virksomheter, som Arbeidstilsynet har tilsynsansvar for. SHT mener at forholdet er så alvorlig at de har valgt å varsle om funnene allerede før selve undersøkelsen av ulykken er avsluttet.

«Foreløpige undersøkelser av ulykken i Kristiansand tyder på at vedlikehold, oppfølging og bremsekontroll av mobilkraner som er registrert før 2012 fortsatt er mangelfulle.

Det må likevel påpekes at bremsenes tilstand på denne kranen kan ha endret seg etter den siste kontrollen. Dette er imidlertid ikke dokumentert, og dette forholdet vil bli en del av den videre undersøkelsen», heter det i brevet som SHT har sendt.