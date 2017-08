HBO-stjerne tar et kraftig oppgjør

«Vinteren kommer, men snøen smelter,» skriver Game of Thrones-stjernen i en kronikk.

Den danske skuespillerne Nikolaj Coster-Waldau gjør vanvittig suksess i den populære HBO-serien «Game of Thrones». Coster-Waldau ble i 2016 utnevnt som goodwill-ambassadør for FNs utviklingsprogram (UNDP). Coster-Waldau er svært engasjert i klima, og tar nå et oppgjør med dem som velger å ignorere konsekvensene av klimaendringer.

- I «Game of Thrones», TV-serien hvor jeg spiller den fiktive ridderen Jamie Lannister, er ett av de mange overveldende bildene som jevnlig vises, en massiv vegg av is. Jeg vet altfor godt at hvis «Game of Thrones» ikke var en fiktiv verden, ville denne isveggen vært i stor fare på grunn av klimaendringer, skriver Coster-Waldau i en kronikk på CNN.

- Farlig å ignorere

Den danske skuespilleren er gift med en grønlandsk kvinne som han har to barn med. Han har derfor tilbrakt mye tid på Grønland.

- I løpet av den betydelige tiden jeg har tilbrakt på Grønland, har jeg opplevde på nært hold de ødeleggende virkningene som stigende temperaturer har hatt for det sårbare økosystemet på verdens største øy, skriver Coster-Waldau.

- Det som skjer på Grønland, er som regel ikke hovedinteressen til amerikanere, eller noen andre utenfor de nordatlantiske områdene for den sagts skyld. Men det burde være det. For hvis Grønlandsisen - som dekker 80 prosent av Grønland - smelter, vil resultatet for resten av planeten være kolossal. Og ikke på en god måte. Eksperter anslår at dersom Grønlandsisen smelter, vil havnivået stige med seks meter, skriver han.

Coster-Waldau advarer om at klimaendringer vil skape enorme, negative konsekvenser som økt omfang av sultkatastrofer og fattigdom. Han advarer også om uforutsigbare værmønstre som vil øke omfanget og hyppigheten av naturkatastrofer.

- Derfor forsøker jeg å skape oppmerksomhet rundt de farlige konsekvensene ved å ignorere klimaendringer, skriver han.

Frir til de unge

Coster-Waldau skriver kronikken i anledning av arrangementet UNLEASH Lab 2017, som nylig ble avholdt i Århus i Danmark. Mer enn 1000 unge talenter fra 130 forskjellige land har deltatt på UNLEASH for å konkurrere om å komme opp med bærekraftige løsninger som kan bidra med å innfri FNs bærekraftsmål, som har til hensikt å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Mandag var siste dag for det ni dager lange arrangementet.

- Arrangementet, som ble avholdt i mitt hjemland, men som vil fortsette de neste 13 årene i forskjellige byer fram til 2013 når FNs bærekraftsmål forhåpentlig er realisert, er et viktig eksempel på sårt trengende ungdomsengasjement, samarbeid på tvers av kulturer og forstyrrende tankegang, skriver Coster-Waldau.

- Som enhver forelder, ønsker jeg en trygg og sikker verden for barna mine, deres barn og kommende generasjoner. Vi kan ikke stikke hodet i sanden når det gjelder klimaendringer. Istedenfor må vi ha mot til å gjøre endringer som bevarer stabiliteten og sikkerheten til planeten vår, skriver han.

- Vil smelte raskere enn antatt

Grønlandsisen vil sannsynligvis tine raskere i årene som kommer, sier forskere som har oppdaget noe nytt om hvordan isbreer beveger seg.

- Denne oppdagelsen gjør oss bekymret fordi så langt har vi forventet det motsatte, at bevegelsen i Grønlandsisen ville gå saktere, sier forskningsleder Bernd Kulessa ved Swansea University i Wales.

Ifølge forskerne antok de eldre teoriene at bresmeltingen ville avta fordi smeltevannet under isen ville renne vekk, og dermed ville friksjonen øke mellom isen og underlaget.

- Langs kanten av Grønland ligger det mange bremunninger som fungerer som raske transportbånd for is. Tusener av overflate-innsjøer fungerer som kraner, som sender smeltevann ned under isbreene, og gjør det glatt som et badekar, sier Kulessa.

Funnene, som ble presentert i tidsskriftet Science Advances, viser at Grønlandsisen beveger seg raskere over løse sedimenter enn over fjell. Det betyr at når temperaturen stiger på grunn av klimaendringer, vil isen bevege seg raskere fordi underlaget blir svakere, våtere og glattere.

Forskerne har brukt seismiske undersøkelser for å finne underlaget under isen.