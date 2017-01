Hedmarking: - Jeg går turer med to hunder og barnevogn i ulvesonen

ANNONSE

STORTINGET (Nettavisen): Mailind Solvind Mjøen fra Elverum fulgte ulveprotesten fra sidelinjen.

Ti busslaster med hedmarkinger, flest fra Senterpartiet, er i Oslo for å vise sin avsky mot at ulven fredes.

- Totalt imot dette

Det gjør henne fly forbannet.

- Jeg kommer fra Elverum, midt i ulvesonen, Jeg er totalt imot dette, jeg er så for ulv og mangfold i naturen, sier hun engasjert til Nettavisen.

Hun har null forståelse for deres ulvenei.



- Jeg synes det er helt hårreisende at alle disse menneskene skal komme hit og mene noe om hvorvidt en dyreart skal finnes eller ikke. Så enkelt er det, etter mitt syn.

Hun peker ut mot en plakat hvor det vises til «flere hundre døde sauer».

- Hvor mange sauer dør ikke på vanlig vis ved at de slippes ut på villbeite, spør hun - og legger til at:

- Dette er det masse statistikk på. Dette er kjempeprovoserende.

- Jeg går turer med to hunder og barnevogn i ulvesonen

- Har du ingen forståelse for at bøndene vil beskytte sitt levebrød?

- En enorm jakt på en liten art, nei! Jeg går turer med mine to hunder og barnevogn i ulvesonen - uten å være redd. Jeg har heller aldri sett en eneste ulv, sier hun.

- Dette er dyr, dyr. Et lite antall. Jeg forstår ikke en gang at dette er en diskusjon, sier hun.

- Flertallet i Norge vil frede ulven

- Hvor mange opplever du at er enig med deg?

- Mange. Mange flere enn dette, vi som er for ulv, har jo også vært her og demonstrert. Men den gjengen her er mer organisert enn oss, det skal de ha. Et flertall i Norge ønsker også at ulven skal få leve.

- Jeg har mistet venner på Facebook som følge av mitt syn, det er mange konspirasjonshistorier ute og går.





- Alle dyr er byttedyr for ulven

Hans Petter Solberg (SP) fra Hedmark tror demonstrasjonen vil føre til endringer.

- Jeg tror dette vil føre frem. Jeg er politiker selv og tror på en demokratisk styring. Når et stortingsflertall har bestemt noe, har jeg troen på at det blir gjennomført, sier Solberg, og fortsetter:

Hans Petter Solberg fra Nord Fron på ulveprotest foran Stortinget.

- Ulven har to oppgaver. Finne seg mat og formere seg. Alle dyr er byttedyr for ulven. Den tar alle slags dyr.

- Det er enkelte som mener at bøndene bare må bli flinkere til å passe på dyrene sine, hva tenker du om det?

- Det gjør vi også. Vi går tilsyn hele sommeren, men ulven driver på om natten. Vi har brukt hunder og alt mulig, men ulven er så slu at den greier det likevel. I løpet av få minutter har de lemlestet flere.

- Vi kan ikke ha ulver i Norge



Jeger og pensjonert bonde, Knut Ulberg, har reist fra Gudbrandsdalen for å delta på demonstrasjonen.

- Norge er ikke stort nok til å ha både ulv og husdyr, så vi kan ikke ha en ulvestand i Norge. Nå holder det på å bli for mange ulv i Østerdalen, og de sprer seg som ringer i vann. De vil komme langt utenfor ulvesonen, der det er sagt at det skal være beitenæring. Derfor må ulven avlives.

Pensjonert bonde Knut Ulberg.

- Forstår du at det finnes mennesker som mener at ulven bør få leve?

- Hvorfor skal vi ikke forvalte ulven slik som alle andre dyr? Vi forvalter elgen og alle andre ville dyr, mens ulv skal liksom være den hellige kua som ikke skal få røres, sier Ulberg, og legger til:

- Hvis du har sett en ulv drepe, så er det ikke noe pen syn. Den begynner bakfra og spiser seg innover et levende lam.