Hege Storhaug møter Nettavisen-leserne

Fredag klokke 11 er det Hege Storhaug sin tur til å snakke om kartlegging av muslimske trossamfunn i Norge.

Det vakte sterke reaksjoner da Storhaug og Human Rights Service (HRS) gikk ut på sin nettside og ba privatpersoner hjelpe seg til å fotografere alle lokaler og forsamlingshus brukt av muslimer i Norge.

- Ville du like at det står folk du ikke kjenner og tar bilde av barna dine når de går inn eller ut av et lokale, spurte Shoaib Sultan fra Antirasistisk Senter - og ble intervjuet av Anders Høglund i en halvtimes direktesending på Facebook.

Sendingen har hittil hatt en reach på over 90.000.

En sentral problemstillingen er hva Hege Storhaug egentlig har bedt om: har hun bedt om overvåking eller kartlegging - og hva er forskjellen?

I går så Shoaib Sultan for seg borgernvernliknende overvåkingsgrupper som står utenfor lokalene og fotograferer folk på vei inn eller ut. Hege Storhaug på sin side har presisert at det er ordinær kartlegging av opplysninger hun har ønsket og bedt om.

Hun mener også at Shoaib Sultan driver med tåkelegging og at hans troverdighet grenser mot null.

Her ser du intervjuet Nettavisen gjorde med Shoaib Sultan om kartlegging av moskeer i Norge:

Kan Storhaugs oppfordring føre til hat og truende oppførsel mot mot vanlige muslimer, og hva vil Storhaug eventuelt gjøre med det?

Etter direkte-møtet på Facebook vil Hege Storhaug svare

på spørsmål her i kommentarfeltet og direkte på Facebook.



