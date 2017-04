Heiste opp ribbet Mercedes fra skogstjern

ANNONSE

(Drammens Tidende): Alt det andre var skåret bort og fjernet.

Det var søndag at politiet fikk melding fra en mann fra Øvre Eiker som kunne fortelle at han så en bil, eller rettere sagt rester av en bil, stikke opp fra Småtjern. Dette lille skogsvannet ligger langt fra folk, langs Geveltseterveien, mellom rv 35 og Kolbrekvannet i Hokksund.

Meldt stjålet

Med hjelp av en kranbil fikk politiet det som var igjen av bilen på land. Det viste seg at det opprinnelig var en Mercedes Sprinter varebil som var blitt meldt stjålet i Oslo.

– Den var ribbet, og det var omtrent ikke igjen noe annet enn hjulene og det som hjulene er festet i, sier politiets operasjonsleder Erik Gunnerød.

LITE IGJEN: Denne bilen ble meldt stjålet 7. april. Da den ble heist opp fra et skogstjern i Øvre Eiker søndag, var det omtrent bare hjulene og bunnpanna igjen av den.





Kan ikke utelukkes

Han kan ikke si hvorfor bilen i ribbet tilstand havnet i et skogstjern i Øvre Eiker, men sier likevel at man ikke kan utelukke forsikringssvindel.

– Det er litt vanskelig å se for seg hvofor noen som har stjålet bilen og ribbet den skulle ta seg bryet med å frakte bilen fra Oslo og inn til et skogstjern i Øvre Eiker for å dumpe den der, sier Gunnerød.

Han opplyser videre at Oslo-mannen som meldte bilen stjålet nå er blitt varslet om at bilen er funnet i et tjern i Øvre Eiker.

Politiet i Oslo etterforsker saken. Mandag kveld var det ingen der som kunne si noe om denne saken.

Les flere saker fra Drammens Tidende!