ANNONSE

Oluf-figuren gjorde Arntzen til en av landets mest kjente komikere gjennom flere tiår. Ramsalt nordnorsk humor var hovedpilaren.

Han har også gjort seg bemerket som forfatter, dramaturg, skuespiller, entertainer, journalist og musiker.

Det var i på slutten av 1950-tallet en svært sjenert Arthur Arntzen starta sin karriere på de skrå bredder. Ungdomshuset i Tromsdalen var hjemmebanen, men det er ikke tall på alle scener han seinere har stått på landet rundt. Bøker har det blitt, TV-opptredener, plater og ikke minst priser. Kanskje mest oppsiktsvekkende: Folkehelseprisen, Jo, da, en god latter forlenger livet. Han kan også vise til å være Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, skriver NRK.

Les: Du store kineser - her er Kina-Oluf

Boksalget i Oluf-serien har kommet opp i over 700 000. I 1989 ble bøkene omarbeidet til et skuespill for Hålogaland teater. Dette ble teaterets største suksessforestilling noensinne, og TV-versjonen ble også en tilsvarende suksess.

Arthur Arntzen er beskjeden på egne vegne, til tross for at han mener Oluf har hatt betydning.

- Han kom til rett tid. Mange i nord hadde mindreverdighetsfølelse. Så kom Oluf sånn plutselig. Kom på TV og på radio og ble en slags ambassadør, sier Arntzen til NRK.

I videoen under ser du en av Olufs mest berømte sketsjer - Farskapssaka.

Advarsel: Høy humorfaktor ;-)

Arhur Arntzen, alias Oluf, fotografert i forbindelse med bokutgivelse i Tromsø november 2007.