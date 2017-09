Hellas nekter å ta tilbake asylsøkere fra Norge

Hellas har hittil avvist fem av 20 anmodninger om retur av asylsøkere fra Norge.

Forrige uke skrev Nettavisen at Utlendingsdirektoratet (UDI) har bedt Hellas om å ta tilbake 20 asylsøkere i henhold til Dublin-avtalen. Greske myndigheter opplyser at de har avvist fem av anmodningene.

- Så langt har vi mottatt 20 anmodninger fra norske myndigheter, fem av dem som vi har avvist. De resterende skal vi vurdere snart. Ingen har så langt blitt returnert til Hellas, skriver Andreas Doulos ved greske immigrasjonsmyndigheter i en e-post til Nettavisen.

Foranledningen er at Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i juni å instruere UDI om å gjenoppta de omstridte returene av asylsøkere til Hellas i henhold til Dublin-avtalen .

Siden 1. juli har UDI sendt cirka 20 anmodninger til Hellas om tilbakekallelse, får Nettavisen opplyst fra Justis- og beredskapsdepartementet.

- Vi belaster Hellas

Norsk Folkehjelp reagerer kraftig på at Norge ber kriserammede Hellas om å ta imot asylsøkere.

- Vi mener at Norge med dette gjør det motsatte av det Europa trenger i den situasjonen vi står overfor nå. Vi hadde trengt at Norge gikk foran med etablering av en felles, europeisk ansvarsfordeling. Det har aldri vært så mange mennesker på flukt i verden som det er nå, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, til Nettavisen.

- Det kommer mange på flukt til EU, men det kommer veldig få til Norge. Hellas har tatt et stort ansvar med å ta imot flyktninger. Vi burde ha avlastet Hellas. Det vi istedenfor gjør, er å belaste Hellas, sier Westhrin.

- Sløsing av ressurser

Westhrin mener det er smålig av den norske regjeringen å be om å få returnere 20 asylsøkere til et så hardt presset land som Hellas.

- Jeg klarer ikke å forstå det. Vi burde ha behandlet disse asylsøkeren selv, istedenfor å sende dem tilbake til Hellas. Norge har kapasitet til å behandle disse søknadene. Nå må Hellas bruke masse ressurser på asylsøkere som er i Norge, istedenfor å bruke ressurser på de asylsøkerne som faktisk er i Hellas. Det er sløsing av ressurser, sier hun.

Dublin-avtalen

Westhrin mener Dublin-avtalen aldri var ment til å brukes i en såpass presset situasjon som landene i Europas yttergrenser faktisk står overfor nå.

- Dublin-avtalen ble ikke laget for å håndtere en situasjon med så mange mennesker på flukt. Vi kunne ønsket at Norge kunne ta en lederrolle overfor Europa og si hvordan vi skal ta et felles europeisk ansvar. Det er behov for lederskap i dette spørsmålet. Men Norge har gjort det motsatte. Vi lukker døren, låser døren og hiver nøkkelen. Jeg håper en ny norsk regjering, uansett sammensetting, vil endre linje på dette, sier Westhrin.

Dublin-avtalen innebærer at asylsøkere kan tilbakesendes og få asylsøknaden behandlet i det Schengen-landet de ankom først, som i dette tilfellet er Hellas.

Fulls tans av retur siden 2010

Norge har hatt full stans av asylturer til Hellas siden oktober i 2010. Bakgrunnen er en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstol som «konkluderte med at overføring til Hellas etter Dublin-regelverket ville være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Årsaken var kritikkverdige forhold i det greske asylsystemet».

Asylsituasjonen i Norge er langt mindre presset enn den var i 2015 og 2016, da flyktningstrømmen var på sitt verste. Nettavisen får opplyst fra UDI at til sammen 17 mottak er planlagt nedlagt i 2017.

Både Flyktninghjelpen og NOAS har reagert på at norske myndigheter nå vil returnere asylsøkere til Hellas.