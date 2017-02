Henning Holstad gratulerer politimesteren med to års «udugelighet»

ANNONSE

Henning Holstad har valgt en spesiell måte å markere at det er to år siden ble pågrepet, fengslet og siktet for heleri. Den tidligere Frp-politikeren drar til med en marsipankake til Oslo politidistrikt.

På kaken er det et stort bilde av politimester Hans Sverre Sjøvold. Den har påskriften «Gratulerer med 2 års udugelighet», og den ble levert politihuset på Grønland før helgen.

– Den ble tatt imot av en som kjente meg igjen på politihuset, sier Henning Holstad til Nettavisen.

Med kaken fulgte en klage på pågående etterforskningen.

– I brevet til politimesteren påpeker jeg at det er to år siden etterforskningen startet. Det er ett brudd på grunnloven, fortetter han.

Den helerisiktede eks-politikeren viser til grunnlovens paragraf 95 hvor det heter at «enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid».

– Etter min oppfatning er «rimelig tid» for lengst passert. Jeg synes det er ille. Det har skjedd null og ikke no'. Det har vært en haug med frem og tilbake med blant annet beslagsforbud av advokatkorrespondanse. For meg fremstår dette som en ren fisketur, sier han.

Holstad har vært Fremskrittspartiets gruppeleder i hovedstaden.

Knyttes til «Onkel Skrue»

Politiet mener Henning Holstad har hvitvasket sju millioner kroner sammen med David Toska-vennen Imran Saber, kjent som «Onkel Skrue» i det kriminelle miljøet i Oslo.

KAKE TIL POLITIET: Henning Holstad fikk levert kaken, men om den ble spist på politihuset vites ikke.



Det er altså to års siden Holstad ble pågrepet. Han ble sittende tre uker i fengsel med brev- og besøksforbud i en høysikkerhetsavdeling på Romerike fengsel, før Høyesterett stoppet fengslingen.

– Det er en ekstrem belastning, både for meg og familien at man skal bli utsatt for noe sånt. Jeg er en offentlig person og pågripelsen fikk en enorm oppmerksomhet i media, sier den tidligere Frp-politikeren.

I brevet til politimesteren viser Holstad til at påstandene om heleri var fremsatt overfor politiet av et vitne, som på det tidspunkt selv var siktet for millionunderslag fra Oslo kommune Vitnet er nå dømt, men dommen er ikke rettskraftig.

Henning Holstad er redd for at siktelsen mot ham vil ta flere år å etterforske.

– Kan du forstå at politiet retter søkelyset mot deg for din nære kontakt med Imran Saber?

– Nei, jeg verken kan eller vil forstå det. Imran Saber er en spesiell person, men jeg skal ikke bli kriminalisert fordi jeg ansetter ham. Politiet kan ikke stigmatisere personer som har hatt en vanskelig oppvekst og ønsker å legge ting bak seg, sier Henning Holstad.



Omfattende beslag



Politiadvokat Asmund Riegels viser til at det fortsatt pågår en etterforskning. Marsipankaken vil han ikke kommentere.

– Jeg har mottatt beskjed fra Høyesterett om at anken over beslaget er avvist. Det betyr at politiet nå får tilgang til den delen av beslaget som tingretten har gjennomgått og mener at vi skal ha. I tillegg er det noe vi ikke får, sier politiadvokat Asmund Riegels til Nettavisen.

– Er det vanlig at slike saker etterforskes over flere år?

– Det ble anført fra Imran Saber og Henning Holstad at det fantes beslag som var omfattet av taushetsplikt. Tingretten har gjennomgått hele det beslaget, og det har de brukt lang tid på. Det er stort og omfattende materiale, påpeker Riegels.

– Holstad kunne samarbeidet

Politiadvokaten forteller at det også har vært en betydelig prosess knyttet til tingrettens vurdering av beslaget, fordi Holstad og Saber har anket henholdsvis til lagmannsretten og Høyesterett.

– Derfor har det lang tatt tid. Dette er forhold som langt på vei tillegger siktede selv. Holstad kunne samarbeidet og pekt ut de beslagene som ikke er aktuelle for gjennomgang, så hadde tingretten sluppet å gjennomgå hele beslaget, fortsetter politiadvokaten.

– Holstad mener politiet er på «fisketur». Hva er din kommentar til det?

– Vi er nødt til å etterforske saken og så ta stilling til om det er nok bevis. Nå vil vi få tilgang til beslaget og det vil bli fortgang i etterforskningen igjen, sier Riegels.

Politiadvokaten kan ikke anslå hvor lang tid den videre etterforskningen vil ta.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra politimester Hans Sverre Sjøvold.

