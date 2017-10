Henrettelse utsatt for gutt (17) som drepte og voldtok jente (6)

Henrettelsen i Iran er utsatt, trolig grunnet internasjonal oppmerksomhet.

Iranske myndigheter planla å gjennomføre henrettelsen av en ungdomsforbryter torsdag. Ungdomsforbryteren var bare 16 år gammel da han voldtok og drepte en afghansk jente (6) i april i fjor, og ble senere dømt til døden. I tolvte time ble henrettelsen utsatt, opplyser Iran Human Rights.

- Henrettelsen er blitt utsatt inntil videre. Den er utsatt fra øverste hold, det vil si dommerstanden. Lokale myndigheter har sagt at de avventer nærmere beskjed fra dommerstanden, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

Internasjonal oppmerksomhet

- Som veldig mange andre planlagte henrettelser som har blitt utsatt, har nok internasjonal oppmerksomhet rundt saken bidratt til utsettelsen. Men en utsettelse betyr ikke at han slipper dødsstraff. Han er fortsatt i fare for å bli henrettet. Det kan skje når som helst, om dager eller uker. Derfor er det viktig at det internasjonale samfunnet fortsetter med å presse Iran til å oppheve dødsdommen for alle dødsdømte mindreårige i Iran, sier Mahmood Amiry-Moghaddam.

Mahmood Amiry-Moghaddam anslår at det er et sted mellom 100 og 200 mindreårige forbrytere i Iran som har en dødsdom hengende over seg.

UD er bekymret

Utenriksdepartementet (UD) var kjent med saken, og uttrykte onsdag kveld bekymring for den planlagte henrettelsen.

- Iranske myndigheter er, gjennom bilaterale kanaler og i multilaterale arenaer der menneskerettighetsspørsmål blir tatt opp, godt kjent med Norges prinsipielle standpunkt mot dødsstraff. Dødsstraff for mindreårige er også eksplisitt forbudt i folkeretten (Barnekonvensjonen), sa statssekretær i UD, Marit Berger Røslan, i en uttalelse til Nettavisen onsdag kveld.

- Vi håper dette vil bidra til at iranske myndigheter avstår fra å gjennomføre henrettelsen som er planlagt i morgen, sa Berger Røslan.

- Fem hengt i år

I 2016 ble fire ungdomsforbrytere, som begikk forbrytelsen som mindreårig, henrettet. Så langt i år har det vært fem henrettelser av ungdomsforbrytere.

Iran er blant de landene i verden som henretter flest folk. De aller fleste henrettelsene i Iran gjennomføres ved henging.

Den iranske ambassaden i Oslo, som sjelden ønsker å kommentere artikler om dødsstraff og henrettelser i Iran, har tidligere gitt et svært langt skriftlig tilsvar til Nettavisen, hvor de blant annet har begrunnet bruken av dødsstraff mot mindreårige.

- Når det gjelder påstanden om henrettelser av mindreårige domfelte under 18 år, må vi understreke at Iran viser mye mildhet overfor kriminelle som er under 18 år som følge av humane og islamske hensyn, lyder deler av begrunnelsen.

