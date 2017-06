Henrik Ingebrigtsen forlovet: - Han kastet krykkene og gikk ned på kne

ANNONSE

- Han kasta krykkene og gikk ned på kne! Jeg sa ja, og hjalp ham opp, forteller forloveden og samboeren Liva Eia Børkja på Instagram og Facebook lørdag og deler bilde av de to på Operataket i Oslo.

Torsdag kveld var Henrik Ingebrigtsen på Bislett Games med nyoperert lår og så brødrene Filip og Jakob i aksjon. Lillebroren Jakob gjorde et fantastisk løp på én engelsk mil. 16-åringen noterte seg for tiden 3.56,31. Dette er den beste tiden en 16-åring noen gang har løpt på distansen og det var også bedre enn verdensrekorden for 17-åringer, satt i 1978 av Steve Cram.

Storebror Henrik gjennomgikk sin operasjon for hamstringsproblemer i Åbo i Finland. Nå skal han drive med rehabilitering og opptrening - i tillegg til bryllupsplanlegging. Til TV 2 torsdag sa han at han tror han kommer sterkere tilbake.

I 2016 satte han ny norsk rekord på 1500 meter i friidretts-NM innendørs med tida 3.42,31. I år deltok han på Diamond League-stevnet i Eugene i mai og løp én engelsk mil, men der kjente han skaden og varslet at han vil være ute resten av sesongen.

Også Ingebrigtsen selv bekrefter frieriet på Instagram:

- Når jeg spurte, svarte hun heldigvis ja, skriver han.

- Når jeg spurte, svarte hun heldigvis ja, skriver han.

