Her advarer eks- ambassadør Kai Eide mot Sylvi Listhaug

Tungvekteren Kai Eide langer ut mot Sylvi Listhaug (Frp), som er statsråd i regjeringen han nylig representerte.

Kai Eide har i en mannsalder vært en tungvekter innen norsk og internasjonalt diplomati. Han var tungt inne i Joshua French-saken, og har også vært FNs spesialutsending til Afghanistan. Han avsluttet diplomatkarrieren som Norges ambassadør til Stockholm tidligere i år.

Denne uken gikk Eide hardt ut mot en statsråd i regjeringen han nylig representerte i Sverige. Eide var tidligere Høyre-mann, men er nå medlem av Arbeiderpartiet.

Eide la ut flere meldinger på sosiale medier hvor han kritiserte Listhaug for å forsure forholdet til nabolandet, samt sløse med UD og ambassadens ressurser til å drive egen valgkamp i Sverige.

- Ikke lenger ansatt hos oss

Ett av Facebook-innleggene ble postet rett før det omstridte Rinkeby-besøket til Listhaug, hvor blant annet Sveriges migrasjonsminister Heléne Fritzon avlyste et møte med den norske statsråden i siste liten.

Nettavisen har bedt UD om å svare på om utenriksminister Børge Brende (H) anser kritikken mot det norske regjeringsmedlemmet som en lojal handling fra den nylig pensjonerte Sverige-ambassadøren.

- Kai Eide er pensjonist og har ikke lenger noe ansettelsesforhold til UD. Jeg har derfor ingen kommentar til hans utspill, skriver UDs kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i en e-post til Nettavisen.

UD vil heller ikke svare på om hvilke regler og retningslinjer departementet har for konfidensialitet og lojalitet for eks-ansatte.

- En del av det demokratiske spillet

Norges fremste ekspert på diplomati sier det er innenfor norsk tradisjon for byråkrater å kritisere regjeringsmedlemmer, men påpeker at tradisjonen riktignok er ganske smal sammenlignet med mange andre land, og at norske byråkrater er mer servile sådan.

- Storbritannia har et mye videre begrep, hvor tidligere byråkrater går ut med karakteristikker av regjeringsmedlemmer. Og så vidt jeg vet, har ikke Eide gjort det, sier NUPI-forsker Iver B. Neumann til Nettavisen.

- Det er en del av det demokratiske spillet. I Norge har man en mer servil historie på dette, legger han til.

- Ikke kritikkverdig

Neumann synes ikke at innholdet i Eides uttalelser er spesielt kritikkverdige.

- Det med at hun driver valgkamp er vel ikke noen beskyldning, men et faktum. Jeg var selv på en høgskole i Stockholm i går hvor dette var tema. Og de som hadde invitert meg, var veldig lite happy med dette. De reagerer på at Sylvi Listhaug gjør narr av noe som de mener å ha fått til, nemlig sosial integrasjon, sier Neumann.

Listhaug har tidligere uttalt at hensikten med Stockholm-besøket var å lære av utfordringene Sverige hadde med integrering.

Eide utdyper kritikken overfor VG.

- Sylvi Listhaug har sittet i sin stilling i to år, og har snakket om svenske tilstander hele tiden. Hvis formålet er å lære, synes jeg hun burde reist for lenge siden. Tidspunktet er bare en bekreftelse på at dette ikke er et genuint ønske om å lære, men en statsråd som tar i bruk alle midler for å vinne valgkampen, sier han til avisen.

Dette er ikke første gang Eide retter kritikk mot innvandring- og integreringsministeren. Noen dager før Rinkeby-besøket anklagde han Listhaug i en Twitter-melding for å «følge Trumps vei».

Listhaug - statsråd - vil "utfordre" MR- konvensjon. Følger Trumps vei. Alvorlig brudd m vår urikspol, norske verdier og vår rolle i verden. — Kai Eide (@kai_eide) August 25, 2017