Midt i solsteken sto denne pappesken teipet igjen. Inne i den var en kattunge.

Onsdag fikk Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn en hjerteskjærende melding.

En kattunge var blitt forlatt midt på parkeringsplassen til Skedsmo kirke i en pappeske som var tapet igjen.

– Dette er noe av det verste man kan gjøre mot dyr. Hadde det ikke vært en tilfeldig person som gikk forbi akkurat da, så hadde katten dødd, sier styremedlem i Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn Nina Dahl til rb.no.

- Ulovlig



Dahl forteller at de skal politianmelde hendelsen.

- Kattungen sto midt i solsteken uten mat og vann. Å hensette dyr i hjelpeløs tilstand er ulovlig. Uavhengig av om vi finner eieren eller ei, vil saken bli politianmeldt, påpeker Dyrebeskyttelsen på sin Facebook-side.





- Dette skjer hele sommeren

Kattungen, som trolig er cirka syv uker gammel, pep og var redd.

Dette er dessverre ikke noe engangstilfelle:

– Det er kanskje ille å si det, men det er jo ikke sjeldent at slike ting skjer. Dette hender hele sommeren. Det er et resultat av at folk ikke kastrerer kattene sine, påpeker Dahl.

