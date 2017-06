Her blir det 25 grader

ANNONSE

Meteorologene kommer med lystige værprognoser til alle som bor - eller skal på ferie til - Trøndelag og Nord-Norge.

Onsdag ettermiddag har de lagt ut denne fiffige meldingen, som viser 25 grader i Trøndelag på fredag:

Fram med shorts, grill og sandaler. Fine dager i vente i #Trøndelag!☀️ pic.twitter.com/ysLPhvAvD7 — Meteorologene (@Meteorologene) June 28, 2017



Statsmeteorolog Ine Therese Pedersen ved Meteorologisk institutt sier til NTB at der fyker gradestokken oppover:

– Varmen brer seg nordover, og det er ventet opp mot 20 grader mange steder i Nord-Norge. I dag er det litt grått, men fra i morgen av og i helga blir det fint. Det er spesielt ventet at varmen kommer til Nordland, sier hun.

Spøker for oss i sør

Meteorologene melder på Twitter at det spøker for finværet for oss som bor i Sør-Norge.

De har laget et kart som viser ulike scenarier, så vil du være på den sikre siden, kan du kombinere bikini og paraply.

Fortvilet over prognosene for helgen som stadig endrer seg? Lavtrykk inn mot #SørNorge gir oss hodebry. Hvor kommer nedbøren? pic.twitter.com/LKT5BBsRNG — Meteorologene (@Meteorologene) June 28, 2017

Svinger fra det ene til det andre

Pedersen forstår at folk som gjerne vil planlegge dagene ut fra solstråler, eventuelt regndråper, blir forvirret:

– Det er nok mange som har gått inn på de ulike værmeldingstjenestene i det siste og sett at det er meldt sol til helga den ene dagen, og så sjekker de neste dag, og da er det meldt regn, sier hun.

Lavtrykket spiller oss et puss

Usikkerheten om det blir regn eller sol, skyldes ifølge meteorologen et lavtrykk fra sør som det er vanskelig å beregne retningen til.

– Vi kan få det beste og det verste været alt etter lavtrykkets plassering. Hvis det kommer rett over Sør-Norge, kan vi vente oss regn og vind til helgen i sør.

Lavtrykket avgjør hvordan været blir neste uke også:

- Kommer lavtrykket inn over Norge, kan det by på mye vind og nedbør. Men beveger det seg mer mot Sverige i stedet, blir det lettere og finere sommervær fremover sør i Norge.

