Her blir han angrepet av en bjørn

En turist fikk et ublidt møte med en enorm bjørn i en kinesisk dyrepark.

En kinesisk mann ble bitt av en bjørn da han trosset advarslene om å rulle ned vinduet og mate to bjørner i dyreparken Badaling Wildlife World utenfor Beijing. Mannen slapp imidlertid unna med relativt små skader, skriver South China Morning Post.

Hendelsen skjedde fredag forrige uke.

Mannen, som er kun blitt identifisert som Chen, ble bitt i venstre arm da kastet mat til bjørnene.

- Vi var livredde, sier Chen, ifølge Beijing Evening News.

Besøkende har lov til å kjøre egne biler gjennom parken, men frarådes på det sterkeste å gå ut av bilen eller rulle ned vinduene.

Chen sier at han likevel valgte å mate bjørnene, ettersom han så andre besøkende som også matet dyrene, ifølge BBC.

- Jeg vet det var galt, sier han til kinesiske medier.

Ville ta bilde med bjørnen

En av medpassasjerene filmet hendelsen da bjørnen gikk til angrep. Chen skal angivelig ha ønsket å bli avbildet mens han matet bjørnen, ifølge Beijing Evening News.

Chen klarte til slutt å kjøre vekk fra bjørnen og fikk medisinsk hjelp på sykehus, hvor han blant annet fikk rabiesvaksine.

Dette er ikke første gang at en besøkende blir angrepet i denne dyreparken. I fjor sommer ble en kinesiskkvinne drept og hennes datter alvorlig skadet da de ble angrepet av en tiger.

Drept av tiger i samme park

Moren og datteren skal ha trodd at de var ferdige med turen og at de var i trygghet, da de gikk ut av bilen. Overvåkningsbilder viser at datteren blir angrepet av en tiger og blir dratt bortover langs bakken.

Moren ble også angrepet da hun forsøkte å hjelpe datteren. Ansatte i dyreparken kom til unnsetning, men morens liv sto ikke til å redde.