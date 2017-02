Her bøtelegger politiet møkkete biler

ANNONSE

I løpet av kort tid ble tre svenske bilister 1500 kroner fattigere denne uken, rett og slett fordi bilen deres var for skitten. Eller rettere sagt, skiltene var uleselige fordi de var dekket av møkk.

Som sjåfør er det nemlig ditt ansvar å sørge for at bilskiltet til enhver tid er synlig for omverdenen.

De tre svenske bilistene ble stoppet av Stockholms-politiet fordi skiltene ikke var leselige, skriver Expressen.

- Tørk av registreringsskiltene, så slipper du bøter, sier politiet i den svenske hovedstaden.

- Det tar 20 sekunder

Bilene ble stoppet da flere politidistrikter gikk sammen om å overvåke trafikkbildet på riksvei 73.

På Stockholms-politiets Facbook-side har de delt bilder av kontrollen og oppfordrer folk til å ta skitne bilskilter på alvor.

- Det tar 20 sekunder å gjøre dem rene, og da slipper du bot.

I kommentarfeltet under roses politiet for at de tar seg tid til å pirke litt når de overvåker trafikkbildet.

- Bra jobbet! Det føles trygt med svensk politi, skriver en.

- Ojoj, dere trengs her oppe i Norrbotten, skriver en annen.

- Nesten latterlig

Andre er kritiske til pirket.

- Å bøtelegge noen for å ha møkkete bilskilter i disse veiforholdene er nesten latterlig. Skal man stoppe hvert femte minutt langs veien for å gjøre skiltene rene?

Etter hva Utrykningspolitiet (UP) kan se, ble det ikke gitt ut en eneste bot for skitne bilskilter i Norge i hele 2016.

- Jeg kan ikke se at noen er anmeldt eller bøtelagt for å kjørt med skitne kjennemerke i Norge i 2016. Men jeg kan heller ikke utelukke at det er skrevet anmeldelser, sier UP-sjef Runar Karlsen til Nettavisen.

- Gir som regel bare beskjed om å vaske

Etter kjøretøyforskriften skal kjennemerke «være godt synlig og ikke være dekket av uvedkommende gjenstander»

Karlsen sier UP som regel velger å gi muntlig pålegg framfor bot til bilister med uleselige skilter på bilen.

- Det blir en konkret vurdering av polititjenestemannen om det velges å skrive en anmeldelse eller om det gis et muntlig pålegg om å vaske eller gjøre kjennemerket synlig. Som regel velges det siste alternativet, som etter min mening er en rimelig og tilstrekkelig beslutning med mindre det er gode grunner for å anmelde overtredelsen.

- Ikke prioritert

Karlsen mener politiet har langt viktigere oppgaver enn å gi ut bøter for skitne skilter.

- Dette er ikke et prioritert området for politiet fordi overtredelse i svært liten grad øker risiko for ulykke, og fordi skylden som regel er liten. Det er derfor viktigere for politiet å bruke ressurser på trafikkadferd som bidrar til alvorlige trafikkulykker.

Han mener likevel at det er gode grunner for at det er ulovlig å kjøre uten synlige skiltnumre, fordi myndighetene i ulike sammenhenger har interesse av å vite bilens registreringsnummer.

Skulle du likevel få bot for å ha skitne bilskilter i Norge er bøtesatsen 2.250 kroner.

