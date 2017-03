Her er de første bildene av radioaktive villsvin

ANNONSE

Om få uker skal flere evakuerte byer i Fukushima-distriktet i nordlige Japan igjen befolkes med mennesker. Byene har vært folketomme i seks år, og blitt overtatt av radioaktive villsvin som har kommet ned fra nærliggende åser og skoger. En Reuters-fotograf har fått tilgang til området, og tatt eksklusive bilder av dyrene som har invadert Fukushima.

I 2011 ble titusener av mennesker evakuert fra Fukushima-distriktet etter at det oppsto en kjernefysisk nedsmelting i tre atomreaktorer ved kjernekraftverket Fukushima Daiichi. Kjernekraftulykken ble forårsaket av en voldsom tsunami som krevde 19.000 menneskeliv. Tsunamien ble utløst av et kraftig jordskjelv.

I kjølvannet av ulykken ble det opprettet en «forbudt sone» i en stor radius rundt kjernekraftverket. Områdene utenfor den forbudte sonen ble også forurenset med radioaktiv stråling, og om lag 160.000 mennesker flyktet fra hjemmene sine.

Høye radioaktive doser

Seks år senere blir mange av innbyggerne nå tvunget til å flytte tilbake til fire av byene i Fukushima-distriktet. Hvis de ikke flytter tilbake i slutten av mars, mister de økonomiske kompensasjoner de har fått av myndighetene fordi de måtte evakuere husene sine.

- Man prøver å flytte så mange som mulig tilbake, men det er stor skepsis blant innbyggerne til å flytte tilbake, blant annet fordi myndighetene tillater ganske høye radioaktive doser for tilbakeflytting, sier atomfysiker og daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer, til Nettavisen.

Mens en vanlig sikkerhetsgrense for stråling ligger på én millisievert i året, tillater nå myndighetene innbyggere å flytte tilbake til byer hvor nivåene ligger under 20 millisievert, noe som er like høye nivåer som er tillatt for kjernekraftarbeidere.

- I Tsjernobyl har man en grense for tilbakeflytting på fem millisievert, mens i Fukushima er grensen på 20 millisievert. Hvis det er under grensen på 20 millisievert, trekker myndighetene tilbake den økonomiske kompensasjonen hvis de ikke flytter tilbake, sier Bøhmer.

- I tillegg er det veldig liten tillit blant befolkningen til myndighetene og TEPCO, selskapet som var ansvarlig for ulykken. Måten de håndterte krisen på, ved å holde tilbake mye informasjon, har gjort at befolkningen har liten tillit til dem, understreker Bøhmer.

Et villsvin vandrer rundt i de folketomme gatene i en by i Fukushima-distriktet.

Radioaktive villsvin

Flere av de forlatte byene er nå blitt oversvømt av hundrevis av radioaktive villsvin. Villsvin anses som en delikatesse i Japan, med villsvinkjøtt fra Fukushima er for forurenset med radioaktivitet, og kan derfor ikke spises.

Ifølge tester som er utført av japanske myndigheter, har noen av villsvinene radioaktive verdier som er 300 ganger høyere enn sikkerhetsstandarden, skriver The New York Times.

Lokalmyndighetene har nå hyret inn egne jaktlag som skal jakte ned villsvinene i de forlatte byene som snart skal befolkes av mennesker igjen. Myndigheten i byen Tomioka sier de så langt har drept 800 villsvin.

Lignende tiltak er blitt innført i byen Nihonmatsu , hvor de har drept 1800 villsvin. Villsvinene har også slått seg ned i byen Namie.

- Det er ikke klart om det er mennesker eller villsvin som er herre over byen, sier borgermester Tamotsu Baba, ifølge The Mirror.

Det er satt opp egne jaktlag for å renske byene for villsvin.

Unike bilder

I kjølvannet av Fukushima-ulykken har store områder rundt Fukushima-kraftverket blitt overtatt av dyrene. Det er rapportert om villhunder som streifer i området, rottekolonier har overtatt forlatte supermarkeder og dyrkbarjord er forvandlet til gressletter som er perfekte forhold for at villsvin skal trives, skriver The New York Times.

Noen lokalpolitikere har også uttrykt bekymring for at villsvinene vil kunne angripe mennesker.

- Etter at menneskene flyttet har de kommet ned fra åsene, og de drar ikke tilbake. De har funnet et komfortabelt sted hvor det er massevis av mat, og hvor det ikke er noen som forsøker å ta dem, sier Shoichiro Sakamoto til Reuters.

Han leder et jaktlag på 13 jegere som jakter ned villsvin i byen Tomioka, slik at byen blir rensket for villsvin før menneskene vender tilbake.

Reuters-fotograf Toru Hanai har hengt seg på med jaktlaget og tatt noen unike bilder av de radioaktive villsvinene som vandrer rundt i de folketomme gatene i Fukushima-distriktet. Dette er første gang at det er blitt tatt bilder av disse radioaktive villsvinene, ifølge The Mirror.

Hundrevis av villsvin har inntatt de folketomme byene i Fukushima-distriktet etter atomulykken som rammet området for seks år siden.

Halvparten vil ikke flytte tilbake

En undersøkelse utført av japanske myndigheter i fjor, viser at halvparten av innbyggerne ikke ønsker å vende tilbake på grunn av frykt for radioaktiv stråling.

- Er det trygt å flytte tilbake, Bøhmer?

Daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer.

- Det er en vanskelig balansegang. Det å være evakuert er også en stor belastning. Det er mye høyere selvmordsrate blant de evakuerte, som bor i midlertidige brakkebyer, enn ellers i befolkningen. Da jeg besøkte området for fire år siden, snakket jeg med en eldre kvinne som innså at hun aldri ville flytte tilbake til sin familiegård som hadde vært i familien i mange generasjoner. Dette gjør et eller annet med innstillingen til livet ditt, sier han.

- Men dette er et jordbruksområde. De lever av jorden. Selv om det skulle være trygt å bo der nå, er det vanskelig å livnære seg av jordbruk, ettersom det er store mengder med radioaktivitet i jordsmonnet. Jeg skjønner at det kan være vanskelig å flytte tilbake på grunn av usikkerhet knyttet til stråling, samtidig som at næringsgrunnlaget er borte på grunn av stråling. Fukushima-varemerket selger ikke så bra lenger. Før sa man at Fukushima hadde den beste tofuen (soyaprodukt red.anm.). Sånn er det ikke lenger. Det blir vanskelig å selge produkter fra dette område.

- Hva har verdenssamfunnet lært av Fukushima-ulykken, og har verden blitt tryggere som følge av nye sikkerhetstiltak ved atomkraftverk, Bøhmer?

- Det har ført til at man har gjort omfattende sikkerhetsundersøkelser av alle atomkraftverk i verden. Når det gjelder nybygging, er det blitt innført ekstra sikkerhetstiltak. Men samtidig er de reaktorene i Fukushima rundt 40 år gamle, og mange av de reaktorene som finnes i dag, er omtrent like gamle. Det å bygge nye atomkraftverk blir dyrere på grunn av nye sikkerhetsstandarder, hvilket betyr at det ikke bygges så mye nye atomkraftverk, men at man heller holder liv i disse gamle atomkraftverkene som har sikkerhetsstandarder som er 40 år gamle.

- Jeg tror vel at Fukushima-ulykken har ført til at det er blitt vanskeligere å få den store nybyggingen som man så for seg for ti år siden. Det å bygge nye atomkraftverk er for dyrt til at det er lønnsomt. Samtidig ser du at land som Japan og Tyskland erstatter atomkraftverk med fornybar energi, som har gitt en «boost» til fornybar energi, sier Bøhmer.