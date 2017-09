Her er en god nyhet for Maddies foreldre

Foreldrene fryktet at saken skulle henlegges denne uken.

Den britiske jenta Madeleine McCann forsvant sporløst fra en ferieleilighet i Praia da Luz ved den portugisiske Algarve-kysten i 2007.

Etter at portugisisk politi henla saken, startet britisk politi sin egen etterforsking.

Forsvinningssaken har kostet britiske skattebetalere over elleve millioner pund. Mye tydet på at etterforskningen nå nærmet seg slutten, ettersom spesialgruppen som jobbet med saken var i ferd med å gå tom for penger.

Nå har imidlertid britiske myndigheter besluttet å pøse inn mer penger i forsvinningssaken.

- Scotland Yard har fått bevilget mer penger til å fortsette etterforskningen. Jeg tror det er fram til mars måned neste år. Innenriksdepartementet har mer informasjon om dette, sier en talsperson ved Scotland Yard til Nettavisen.

Ifølge britiske medier har Scotland Yard fått bevilget ytterligere 154.000 britiske pund fra Innenriksdepartementet. Det betyr at fire etterforskere skal fortsette jakten på Madeleine McCann i ytterligere seks måneder.

- Svært takknemlig

Foreldrene til Madeleine, Kate og Gerry McCann, ønsker nyheten velkommen. Foreldrene fryktet at saken skulle henlegges førstkommende lørdag grunnet pengemangel.

- De er veldig oppmuntret over at det fortsatt er en jobb å gjøre som krever et nytt budsjett, sier talsmann for McCann-familien, David Mitchell, til britiske medier.

- De er svært takknemlig overfor etterforskerne som fortsatt jobber med saken og leter aktivt etter Madeleine. De setter pris på alt politiet har gjort og gjør for å finne en løsning etter alle disse årene, sier talsmannen.

En talsperson for det britiske Innenriksdepartementet bekrefter overfor britiske medier at de utvider etterforskningen fram til mars måned neste år. Dette kan gi håp om at det fortsatt er viktige spor å følge opp i saken.

- Man skulle tro, ettersom de får mer penger, at de fortsatt mener det er et levedyktig spor som kreves etterforskning, sier tidligere etterforsker Colin Sutton til den britiske avisen Mirror.

Portugisisk politi henla saken i 2008. Britiske politimyndigheter lanserte imidlertid sin egen etterforsking av saken i 2011, kalt «Operation Grange», etter at portugisisk politi henla saken.

Selv om britisk politi har brukt over elleve millioner pund, som tilsvarer 117 millioner norske kroner, er det fortsatt ingen konkrete tegn på at saken nærmere seg en løsning.

- Prestisjesak for britene

Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad har tidligere uttalt at Madeleine-saken har blitt en viktig prestisjesak for britiske myndigheter.

- Disse bildene av Madeleine har gjort saken symboltung for britiske myndigheter. Sammenlignet med andre drapssaker, som ikke blir løst og som ikke får så mye oppmerksomhet, blir denne saken trukket fram som noe de skal komme til bunns i, har universitetslektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, tidligere uttalt til Nettavisen

Dessuten har institusjonen Scotland Yard et mantra om at de alltid skal fakke gjerningspersonen.

- Scotland Yard har en sånn hundre prosent oppklaringsfilosofi. Uansett hvor mye saken koster av penger og krefter, skal de finne den skyldige. De skal etterforske helt til den skyldige er tatt. Vi har sett mange slike saker i det 20. århundre. Men denne saken er ganske viktig for dem, sa Mustad.

