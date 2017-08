- Det er 50 år siden.

Sommerferien er over, og for de fleste er det tilbake til hverdagen med skole og jobb, og alt det innebærer.

For noen er denne høsten litt ekstra spesiell. Tusener av seksåringer har denne uka sin første skoledag. En dag mange husker for resten av livet.

På Facebook ønsker statsminister Erna Solberg (56) førsteklassingene lykke til på skolen, og mimrer samtidig tilbake til sin egen første skoledag.

- Det er 50 år siden jeg hadde min første skoledag på Starefossen skole (oi, der følte jeg meg gammel), men jeg husker godt spenningen knyttet til denne dagen. Første skoledag er en helt spesiell dag for både elever og foreldre. Jeg håper alle førsteklassinger får et fint og innholdsrikt skoleår!, skriver hun ved et bilde av seg selv fra hennes første skoledag.

