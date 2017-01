Her er Jonas millimeter unna å kollidere med elgen

ANNONSE

Mandag morgen kjørte Jonas Hasselgren på Trysilvegen. På vegen mellom Elverum og Trysil var han millimeter unna å kræsje skikkelig med en elg som kom inn fra venstre.

- Skrekk og gru. Enda godt det gikk bra! lød en av kommentarene da Hasselgren la ut videoen på sin Facebook-side.

Siden 1. desember har politiet i Hedmark mottatt melding om hele 254 viltpåkjørsler.

Hasselgren hadde akkurat dimmet ned for et møtende kjøretøy.

Da kommer elgen ut av «svarte natta». Skogens konge var heldig denne gangen. Kun millimeter skilte elgen fra Hasselgrens bil.

– Det var så nære det kunne bli, uten å smelle. Kun millimeter gjorde at det ikke gikk mye verre, sier Jonas Hasselgren til Østlendingen.

Det hele gikk veldig fort for seg. Først etter at han hadde passert elgen, rakk han å gjøre en unnamanøver med bilen.

Kjørte tilbake for å sjekke

Etter å ha sneiet elgen, snudde han og kjørte tilbake for å sjekke om elgen kom til skade.

– Det var ingen tegn til sammenstøt på verken vegen eller bilen, slår han fast.

– Elgen bare løp videre, legger Hasselgren til.

Det er ikke første gang han møter elgen, men det er første gang den er så nære.

– Jeg har opplevd at elgen løper ut i vegen foran meg mange ganger. Ofte løper den ut i vegen og snur, selv har jeg også bremset opp mange ganger for elg. Men aldri har det vært så nære, sier Hasselgren og erkjenner at det var høy puls en periode etter nestenulykken.

Det var mørkt da nestenulykken skjedde. Mørkere enn det kan se ut som på videoen, ifølge fotografen selv.

– Innstillingene i kameraet gjør videoen lysere enn det virkelig var. Jeg så ikke elgen før det nesten smalt, sier han.

254 vilt påkjørt

I tidsrommet fra 1. desember til tirsdag formiddag 3. januar har Innlandet politidistrikt mottatt melding om 254 viltpåkjørsler bare i Hedmark fylke.

Antallet påkjørsler er vilt påkjørt både på vegene og jernbanen gjennom fylket.

– Dette er et veldig høyt tall. I løpet av en vakt på operasjonssentralen blir mellom 5 og 15 elger påkjørt, sier operasjonsleder Bård Hoft ved Innlandet politidistrikt tirsdag formiddag.

De fleste elgpåkjørslene skjer langs hovedfartsårene riksveg 2, 3 og 25.

– Det er mye både oppover Østerdalen og nedover i Solør, men det smeller generelt over hele fylket, sier Hoft.

Ingen alvorlige skader

Heldigvis har ingen personer kommet alvorlig til skade som følge av de mange påkjørslene.

– Det går som regel bra. Heldigvis. Årsaken til det er nok en kombinasjon av fornuftige hastigheter og at bilene blir stadig tryggere, sier Hoft.

Han oppfordrer likevel alle til å kjøre pent og forsiktig.

– Kikk i grøftekanter og skogholt. Se framover og ikke bare fire meter foran bilen, sier operasjonslederen til Østlendingen.

– Meld fra!

Er du uheldig og kjører på en elg eller annet vilt, er det viktig å ta kontakt med politiet.

– Det plikter du å gjøre. Så fort en påkjørsel er et faktum, plikter du å stanse og melde fra, sier Hoft.

Han understreker at det ikke er forbundet med noen form for straff å melde fra om at du har kjørt på en elg.

– Det er rett og slett for at man skal kunne ivareta dyra på en human og trygg måte og at vi må forsikre oss om at folk og fe er hele, sier operasjonslederen.

Generelt er folk flinke til å melde fra, legger han til.

– Vi opplever, spesielt med rådyr, at dyra bare spretter videre. Så tenker man fort at det gikk bra. Så går det en halvtime og man får tenkt seg litt om. Så ringer man politiet og varsler likevel. Det er sjeldent at det ikke meldes fra om at vilt blir påkjørt i Hedmark, slår han fast.

