Her er kommunene som vokser mest

Vevelstad i Nordland, Leka i Nord-Trøndelag, Gjerdrum i Akershus, Halsa i Møre og Romsdal og Hobøl i Østfold.

Dette er de fem kommunene i Norge som - bortsett fra Tønsberg - øker mest, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tønsberg fikk drahjelp

Rangert etter prosentvis økning, er det Tønsberg i Vestfold som topper statistikken - med 6,30 prosent økning, men der fikk de drahjelp av en grenseendring der 2200 tidligere Stokke-beboere nå hører hjemme i Tønsberg.

Vevelstad kommune, lengst nord i Sør-Helgeland og 45 minutters kjøring fra Brønnøysund, er den kommunen etter Tønsberg som hadde den største prosentvise befolkningsveksten fra 2016 til 2017, viser SSB-statistikken.

Her er kommunene med størst prosentvis befolkningsvekst:



Slik ser tabellen ut når den rangeres etter størst prosentvis vekst.

Per 1. januar 2017 er innbyggertallet i Vevelstad 528 personer, en økning på 4,10 prosent siden samme tid i 2016.

Det kommer godt med i en kommune som sterkt ønsker seg tilflytting og som har vedtatt gratis boligtomter til de som vil bygge og bo i kommunen. Kommunen tilbyr også gratis barnehageplass til de som søker.

I tabellen under kan du søke etter din kommune og du kan sortere etter for eksempel størst og minst befolkningsvekst. Klikk på «PROSENT 2016-2017» for å endre rangering i kolonnen for prosentvis vekst.

Blir tvunget til sammenslåing

Leka kommune med 3,9 prosent befolkningsvekst (nå 584 innbyggere) er en av kommunene som samarbeidspartiene på Stortinget nå vil tvangssammenslå.

Ordfører Per Helge Johansen (Sp) er ikke begeistret for sammenslåingen med Vikna, Nærøy og Bindal til en ny kommune, Ytre Namdalen.

- Det eneste vi krever er å beholde råderetten, og inntektene som i dag, så skal vi utvikle Leka til et prakteksemplar av et lite samfunn, som har alle ordningene folk trenger for å bo der, sier ordføreren til Trønder-Avisa.

Kommunen tok imot 12 flyktninger i fjor, og det bidro bra på befolkningsstatistikken. Men det kommer også annen tilflytting, og boligmangel er et problem, skriver Trønder-Avisa.

Halsa, Nordmøres minste kommune, ble 52 flere innbyggere, en økning på 3,4 prosent. Halsa er også en av kommunenen som skal fusjonere. De skal slå seg sammen med Hemne.

