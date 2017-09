Her er listen over ting AfD vil forby i Tyskland

Høyrepopulistisk parti ligger an til å gjøre et brakvalg i Tyskland.

På søndag går tyskerne til valgurnene for å velge medlemmer til den tyske nasjonalforsamlingen. Den relativt nyutnevnte SPD-lederen og tidligere EU-topp, Martin Schulz, var den eneste reelle motkandidaten til sittende forbundskansler Angela Merkel. Han startet med vind i seilene i februar, men populariteten har avtatt gradvis.

Merkel ligger an til å få sin fjerde periode som Tysklands forbundskansler etter søndagens forbundsdagsvalg. Spenningen ligger først og fremst i hva slags koalisjon Tyskland ender opp med. Tyskland-ekspert og generalsekretær i Atlanterhavskomiteen, Kate Hansen Bundt, ramser opp flere grunner til at Merkel nok en gang, etter all sannsynlighet, klarer å holde på makten.

- Jeg tenker hun har levert. Makroøkonomisk går Tyskland veldig godt med store handelsoverskudd, og eksportmaskinen går så det suser. I tillegg er det en arbeidsledighet på 3,8 prosent som er den laveste siden gjenforeningen. Dette betyr veldig mye. Også er det Merkel som person. Tyskere ønsker politisk stabilitet, ikke minst nå i en veldig turbulent verden så fremstår hun som veldig stabil og trygg, sier Hansen Bundt til Nettavisen.

- Hun har sittet i tolv år og har beveget sitt eget parti inn mot sentrum, og har «stjålet» veldig mye av de andre partienes saker. Hun har tatt miljøsaker fra De Grønne, også har hun regjert sammen med Sosialdemokratene i en storkoalisjon og fått mye av æren for blant annet å innføre minstelønn, og dermed nærmet seg SPD i sosial rettferdighet-saker.

- Stjålet saker fra andre partier

Hansen Bundt forteller at Merkel også har gjennomført innstramninger innen innvandringspolitikken, blant annet med en strengere familiegjenforeningspolitikk, og dermed forsøkt å imøtekomme noen av de potensielle velgerne til det høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD).

- Merkel lå litt med brukket rygg vinteren 2016, som var et trøblete år etter flyktningkrisen, men hun har vunnet på disse innstramningene, sier Hansen Bundt.

AfD ligger an til å få sine første representanter inn i Forbundsdagen. Det fire år gamle partiet fikk et oppsving etter flyktningkrisen i 2015 og 2016. Voldtekts- og overgrepssaken i Køln på nyttårsaften i 2016 bidro ytterligere til framgangen.

Mer enn 900.000 flyktninger ankom Tyskland i 2015, samt 300.000 i påfølgende år, etter at Merkel åpnet døren og ønsket dem velkommen. AfD startet som et euro-kritisk parti i 2013, men fikk raskt en innvandringskritisk agenda.

Angela Merkel vil etter alle solemerker fortsette som forbundskansler etter søndagens valg. Spenningen knytter seg først og fremst til hvem hun danner regjering sammen med.

Vil innføre en rekke forbud

AfD ønsker å gjeninnføre permanente grensekontroller, som strider mot prinsippene i Schengen-avtalen. Den avgåtte AfD-lederen Frauke Petry har blant annet tatt til orde for at politiet skal skyte - om nødvendig - flyktninger som tar seg inn ulovlig i landet.

Videre ønsker partiet å forby utenlandsk pengestøtte til moskeer i Tyskland, forby ansiktsdekkende plagg, hodeskjerf for kvinnelige offentlige ansatte, bønnerop og minareter. Partiet har stemplet islam, ikke som en religion, men som en religiøs-politisk doktrine.

Det bor om lag 4,5 millioner muslimer i Tyskland, og utgjør rundt 5,5 prosent av befolkningen.

- Hvor mye makt og innflytelse vil AfD kunne få i Forbundsdagen, Hansen Bundt?

- Det er som høyrepopulistiske partier flest. De kan vinne i valg, men får ikke makten fordi ingen vil regjere med dem. Men de kommer til å prege ordskiftet i Forbundsdagen og kan få inn 80 representanter. De kommer til å borre i migrasjon-, innvandring, anti-islam- og anti-establishment-spørsmål. Sånn sett vil de bli hørt. Og de kan bli det tredje største partiet i Forbundsdagen. Blir det en ny storkoalisjon, så blir AfD opposisjonsledende, sier hun.

Generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité Kate Hansen Bundt.

Partiet ønsker også å skrote euroen og gjeninnføre tyske mark. De ønsker også å gjeninnføre obligatorisk verneplikt for tyske ungdommer. AfD krever også en stans i innvandring fra «fremmede kulturer».

Partileder Alexander Gauland er en 76 år gammel advokat og journalist som tidligere har vært medlem av Merkels parti De kristenkonservative i 40 år.

Gauland har til og med oppfordret tyskere til å være stolte over tyske soldaters innsats i Andre verdenskrig.

AfD er tilhenger av tradisjonelle familieverdier, er mot selvbestemt abort og motstandere av «alternative livstiler». Det til tross for at partitopp Alice Weidel (38), som anes å representere den «moderate» fraksjonen i partiet, lever i et lesbisk samboerskap med to barn.

Alice Weidel og Alexander Gauland representerer ledelsen i AfD.

Nynazistisk tankegods

Flere partimedlemmer har blitt anklaget for rendyrket rasisme. Enkelte partimedlemmer har også blitt anklaget for å ha et nynazistisk tankegods.

Hansen Bundt sier at valgkampen i Tyskland preges mye av innvandring- og migrasjonsspørsmålet, og at AfD får mye oppmerksomhet i mediene.

- Når et parti med en klar høyrepopulistisk agenda ligger an til å få ti-tolv prosent i et land som Tyskland, er det et klart tegn på at innvandring opptar folk. Det koster trolig mer for en tysker å stemme høyrepopulistisk enn for mange andre folk, gitt Tysklands historie, sier hun.

Hansen Bundt sier det er vanskelig å spekulere på om partiet vil gjøre det bedre eller verre enn meningsmålingene tilsier.

- Meningsmålinger har feilmarginer, men ofte sier man at sånne partier gjør det bedre i valg enn i meningsmålinger, fordi mange velgere kanskje ikke vil si at de stemmer på dem når meningsmålerne ringer. Men de (høyrepopulistene red.anm.) gjorde det ikke bedre i valget enn på målingene i Frankrike og Nederland. Jeg tror AfD ender med mellom ti og tolv prosent oppslutning, sier Hansen Bundt.

Fakta: Fakta om valget i Tyskland

* Valget til nasjonalforsamling i Tyskland holdes søndag 24. september. * Omtrent 61,5 millioner tyskere har stemmerett i valget, der det skal velges 598 medlemmer til Forbundsdagen for en periode på fire år. * Statsminister Angela Merkels kristenkonservative partiallianse CDU/CSU leder på gallupen med en oppslutning på rundt 36,5 prosent i snitt. Sosialdemokratiske SPD, som ledes av Martin Schulz, får en oppslutning på rundt 22,5 prosent i snitt. * I alt seks partier ligger an til å komme over sperregrensa. De fire siste er venstreradikale Die Linke, miljøpartiet Grüne, liberale FDP og ytre høyre-partiet AfD. Kilde: NTB

