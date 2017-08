Her er sannheten om Sveriges «no-go»-soner

- Fakta taler for seg, sier Frp-leder Siv Jensen og gir Sylvi Listhaug støtte i påstandene om 60 «no go»-soner i Sverige.

OSLO (Nettavisen): Finnes det 60 «no go»-soner i Sverige, slik innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) hevdet før besøket i Rinkeby tirsdag?

Sveriges migrasjonsminister og visejustisminister Helene Fritzon kalte påstanden «nonsens», og Ap-leder Jonas Gahr Støre sa at Listhaug ikke dro til Sverige for å lære, men for å skremme.

- Fakta taler for seg selv. Folk får se på rapporten og gjøre seg opp en mening, sier Frp-leder Siv Jensen til Nettavisen i en kommentar til saken. Hun har ikke noe å utsette på Sylvi Listhaugs Rinkeby-tur.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i den svenske forstaden Rinkeby i Stockholm tirsdag.

Rapport fra juni

Den mye omtalte politirapporten «Utsatta områden 2017» ble lagt fram av svensk politi 21. juni i år og presenterer etatens utfordringer med områder med stor innvandringstetthet og høy kriminalitet.

I rapporten er utfordringene i de ulike områdene vurdert ut fra fire hovedkriterier:

Innbyggernes uvilje mot å delta i rettsprosesser

Politiets mulighet til å utføre sitt oppdrag

Eventuelle parallelle samfunnsstrukturer

Ekstremisme, særlig de voldsforherligende islamsk ekstremisme





23 områder «særlig utsatte»

Områdene som oppfyller alle punktene - det er 23 av dem - har fått merkelappen «særlig utsatte». Dette omfatter blant annet Rinkeby i Stockholm, Ronna i Södertälje, Rosengård i Malmö og Biskopsgården i Göteborg.

(Se hele listen med stedsnavn nederst i saken).

Svensk politis liste over utsatte områder omfatter i alt 61 steder, der 23 faller i kategorien særlig utsatte.

Informasjonen den sentrale politiledelsen hentet inn fra regionene ble sortert og vurdert, noe som resulterte i en liste med i alt 61 områder som politiet anser i ulik grad er utsatte.

Hva er utsatte områder?

Et utsatt område defineres i rapporten som et geografisk avgrenset område med lav sosioøkonomisk status der kriminelle har innvirkning på lokalsamfunnet. Dette kan dreie seg om alt fra trusler og utpressing til voldshandlinger på offentlig sted eller åpen narkotikahandel.

Effekten, heter det i rapporten, er at de som bor i området opplever det som utrygt, noe som igjen fører til at de kvier seg for å anmelde lovbrudd og å medvirke i rettsprosessen.

Rapporten med en oppdatert oversikt over svensk politis problemområder ble lagt fram i juni i år.

Et særskilt utsatt område kjennetegnes av en generell uvilje mot å delta i rettsprosesser. Det kan forekomme systematiske trusler og voldshandlinger mot vitner, offer og gjerningsperson i området. Situasjonen i området innebærer at det er «vanskelig eller nesten umulig for politiet å fullføre sine oppdrag», heter det i rapporten.

Et særskilt utsatt område innebærer i en viss grad også parallelle samfunnsstrukturer, ekstremisme, personer som reiser utenlands for å delta i i krig i konfliktområder og en høy konsentrasjon av kriminelle.

Et risikoområde er definert som et område som står i fare for å bli et særlig utsatt område.

Last ned rapporten her: Utsatta områden

- Politifolk som jobber i disse områdene har et tøft arbeidsmiljø. Rutinemessige oppdrag fører ofte til truende situasjoner. Tross satsing på utrustning, utdanning og lønnstillegg synes mange at prisen for å jobbe i disse områdene er vel høy, uttalte Sveriges rikspolitisjef Dan Eliasson da rapporten ble lagt fram i sommer.

Politiregionene nominerte totalt 70 områder, men ni av disse ble ikke ansett å oppfylle de fastsatte kriteriene.

Antallet problemområder har økt siden forrige rapport, noe som ifølge politiet i hovedsak skyldes økt kunnskap gjennom økt nærvær og kartlegging.

Det var før hun dro til Rinkeby at Listhaug ga denne oppsummeringen av de svenske utfordringene:

- Det har utviklet seg parallellsamfunn på mer enn 60 steder i Sverige. Dette er «no go»-soner med store utfordringer hvor man har totalt mislykkes med integrering. Her er det stor vekt av personer med innvandringsbakgrunn, det er lovløse tilstander og kriminelle som styrer. Det er helt uholdbare forhold, uttalte Listhaug (Frp) til VG .

Sveriges migrasjonsminister og visejustisminister Helene Fritzon fra Socialdemokraterna valgte på kort varsel å avlyse det avtalte møtet med Listhaug tirsdag. Etterpå omtalte hun den norske statsrådens påstander om «no-go»-soner som «nonsens».

Her er listen over politiets problemområder i Sverige hentet fra rapporten "Utsatta områden 2017".

Kartet viser hvilke områder i Sverige politiet har identifisert som problemområder.

