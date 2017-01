Her er Sylvi Listhaugs skryteliste

ANNONSE

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er elsket og hatet.

Nettavisen har fått tilsendt en oversikt over hva hun er fornøyd med å ha oppnådd som statsråd, åtte måneder før valget 11. september.

Ifølge hennes politiske rådgiver, Espen Teigen, er det følgende, fordelt på feltene innvandring og integrering.

Innvandring:



Har strammet inn krav til permanent oppholdstillatelse. Krav om norskkunnskaper, selvforsørgelse og samfunnskunnskap.

Krisehjemmel for å avvise personer på grensen til nordiske naboland.

24-årskrav for familietablering.

Strengere krav til biometri i utlendingssaker.

Fengsling i hurtigprosedyresaker (48-timersprosedyre).

Redusert klagefrist i asylsaker.

Instruks om at dersom personer med midlertidig opphold ikke lengre trenger beskyttelse, skal det vurderes å tilbakekalle tillatelsen.

Grensekontroll.

Opphevet rimelighetsvilkåret ved internflukt.

PST kan bortviste utlendinger på vei til Norfge dersom de mener disse utgjør en sikkerhetsstrussel.

Økt satsing på tvangsretur og frivillig retur.

Styrket UDI og UNE for å få raskere saksbehandling og prioritere tilbakekall og opphold/statsborgerskap på falske premisser.

Innført instruks som nekter barnebruder å få familiegjenforening.

Innført instruks som sier klart nei til at personer som har beskyttelse fra et område skal kunne reise dit på ferie.



Integrering:

17 millioner til trygghetspakke på Grønland/Tøyen-området til politi- og integreringstiltak

Krav om arbeidspraksis som del av introduksjonsordningen

Prøveordning med frivillighetskoordinatorer på asylmottak.

Integreringsmottak.

Kartlegge flyktningers kompetanse.

Hurtigspor for flyktninger med etterspurt kompetanse.

50 timer norsk og samfunnskunnskap.

Ekstratilskudd og godt samarbeid med kommuner for bosetning av flyktninger har sørget for rekorder i bosetning av flyktninger. Dette er helt grunnleggende for å sikre effektiv integrering.

Betalingskort for asylsøkere i mottak (innføres ila 2017).

10.000 kroner maksgrense for ytelser for en familie asylmottak.

Kjernetid for 2- og 3-åringer med opphold i mottak.

- Mest fornøyd med

Det var Dagbladet som først trykket listen. I et intervju med avisen sier hun at hun er mest fornøyd med:

- Det at vi har fått til betydelige innstramminger. Det som er gjort på biometri, er et eksempel. Oppheving av rimelighetsvilkåret ved internflukt har nå stor betydning for hvordan saker blir vurdert hvis du kan reise tilbake til mer trygge deler av hjemlandet enn stedet du egentlig kommer fra. Jeg er også veldig fornøyd med det som gjøres på tvangsretur og returarbeid, selv om jeg skulle ønske vi kunne få opp andelen som reiser frivillig enda mer.

NOAS: - Listhaug bør prioritere europeiske løsninger



Generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå, sier til Nettavisen at Listhaug tar på seg «æren» for mye.

- Hvis det hadde vært Listhaugs symbolpolitikk og retorikk, ville vi sett et annet bilde i Danmark. Der opplever de derimot at tilstrømmingen er mye større enn i Norge fordi det er mulig å komme dit, men vanskeligere til Norge, sier hun.

Austenå mener det dokumenteres at det er grensekontrollen som er avgjørende.

Ann-Magrit Austenå

- Det er blitt så mye vanskeligere å komme til Norge gjennom disse grensekontrollene. Derfor er det viktig at Listhaug prioriterer arbeidet med å finne gode felles europeiske løsninger for den ekstremt vanskelige situasjonen mange asylsøkere- spesielt i Hellas, Tyrkia og Italia - befinner seg. De siste rapportene fra Hellas viser at de fryser ihjel på grensen til Makedonia.

Austenå reagerer aller mest på at Listhaug er stolt av at Norge som eneste land i Europa har fjernet en rimelighetsvurdering av den enkelte familie.

- Norge ligger allerede i tet når det gjelder å returnere barnefamilier til Afghanistan, så dette er ikke noe å være stolt av, mener hun.