Her får Katarina besøk av en sjelden og nysgjerrig krabat

- Jeg ropte av begeistring inni meg, sier Katarina.

Katarina Strat (26) fikk oppleve noe svært uvanlig da hun overnattet ute ved Bøstad i Vestvågøy denne uken, skriver NRK.

Den turglade jenta våknet nemlig av at en korsrev sto med forlabbene på liggeunderlaget hennes. Korsreven er en fargevariant av rev, men er et sjeldent syn i Skandinavia.

- Jeg hadde sett reven i området tidligere og hadde en mistanke om at den kom til å komme på besøk. Jeg hadde bestemt meg for å sove uten telt, til tross for en million mygg. Den lille krabaten holdt seg rundt meg hele kvelden, kanskje hele natta, sier Katarina til Nettavisen.

Zoolog Petter Bøckman er glad over å høre at det er observert korsrev i Lofoten.

– Det ble jaktet mye på den før på grunn av de distinkte merkene i pelsen, og var nærmest utryddet i Norge, sier Bøckman til NRK.



Katarina innrømmer at hun ga reven noen pølsebiter før hun sovnet.

- Jeg hadde vansker med å holde meg rolig, og ropte av begeistring inni meg. Det vat var helt rått og jeg håper å få oppleve lignende igjen!

26-åringen kommer opprinnelig fra Rælingen, men bor i Lofoten i sommer fordi hun har sommerjobb på vikingmusset på Borg i Vestvågøy.

- Jeg har en litt spenstig livsstil, jeg elsker å reise og oppleve nye steder, sier Katarina.

