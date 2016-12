Her får mange snart sparken

ANNONSE

- På Sør- og Vestlandet, og spesielt bedrifter som er tilknyttet oljeindustrien, sliter fremdeles hardt. Det nedbemannes, vi ser for stor arbeidsledighet, for mange skip i opplag og omstillingsarbeidet pågår for fullt. Den situasjonen tror jeg fortsetter neste år, sier Mæland til NRK.

I dag ligger halvparten av alle norske rigger til havn, og til sammen er 40.000 oljejobber borte.

- Det er ennå store kutt som gjenstår på nyåret, sier direktør Knut Sunde i Norsk industri. Området som rammes hardest er ifølge Sunde fra Kristiansand til Kristiansund.

Ansatte i oljenæringen på den 100 mil lange strekningen mellom Kristiansand og Kristiansund har ekstra grunn til å frykte for jobbene sine.