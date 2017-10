Her håndhever politiet det nye burka-forbudet

Muslimsk kvinne blir tvunget til å fjerne ansiktsdekkende plagg og risikerer bot på 1400 kroner.

Østerrike innførte en ny lov søndag 1. oktober, som forbyr ansiktsdekkende plagg i det offentlige rom.

Burka-forbudet, som loven kalles på folkemunne, gjelder ikke bare for religiøse plagg. Det er heller ikke lovlig å bruke munnbind utenfor sykehusene, masker offentlig eller skibriller utenfor skianleggene.

Loven trådte i kraft søndag, og politiet har fått tillatelse til å bruke makt om noen nekter å vise ansiktet sitt. Brytes loven risikerer man en bot på 150 euro, tilsvarende 1400 kroner.

Tvunget til å fjerne nikab

Allerede første dag av forbudet ble en muslimsk kvinne tvunget til å fjerne det muslimske ansiktsplagget - nikab - av to polititjenestemenn i den østerrikske byen Zell am See, ifølge The Telegraph.

Tidligere har det blitt innført forbud mot samme type plagg i Frankrike, Belgia og den sveitsiske kantonen Ticino.

Kritikere mener forbudet er et forsøk på å politisere muslimske kvinner ettersom de som ønsker å gå med nikab ikke lenger vil kunne gjøre dette. Forbudet er også blitt omtalt som islamofobisk og rasistisk. Forbudet vil i realiteten kun påvirke et fåtall kvinner.

- Må få bestemme selv

Østerrikes president er en av mange kritikere av den såkalte burka-loven.

- Det er enhver kvinnes rett å bestemme hvordan hun vil kle seg, sa landets president, Alexander Van der Bellen, i en uttalelse tidligere i år, ifølge nettstedet Quartz.

- Dette gjelder ikke bare for muslimske kvinner, alle kvinner kan bære skaut. Og dersom denne virkelige og økende islamofobien fortsetter, kommer det en dag hvor vi må be alle kvinner om å bære skaut i solidaritet med dem som gjør det utfra religiøse grunner, sa presidenten.

Kvinner som går med burka i offentlighet vil bli bedt om å vise ansiktet sitt, og dersom de nekter vil det kunne føre til en arrestasjon.

Politiet ber en muslimsk kvinne i byen Zell am See om å fjerne det ansiktsdekkende plagget.

Samme dag loven trådde i kraft, ble det arrangert flere demonstrasjoner i Wien hvor folk tok ut i gatene og protesterte ved å bære ulike masker som dekket til ansiktet.

Innvandringskritiske partier

15. oktober er det valg i Østerrike. Det er ventet at det innvandringskritiske Frihetspartiet (FPOe) blir ett av de største parlamentariske partiene i Østerrike. Partiet ble grunnlagt på 1950-tallet av den tidligere SS-offiser.

I forrige måned gjorde det innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) et brakvalg i Tyskland.

