Her har det brent fire ganger på to uker - Høyre krever overvåkning

Til tross for at en vakt patruljerer skolen, opplevde Brannfjell skole tirsdag sin fjerde brann på to uker.

18. okotber 2017: Det oppstår brann inne i det elektriske anlegget på et av skolens datarom. Alle elevene ble sendt hjem.

19. oktober 2017: Noen tenner på papirer inne på et grupperom. Elevene ble evakuert, men fikk komme inn igjen etter kort tid.

24. oktober 2017: Noen tenner på papirer inne på et grupperom. Elevene ble evakuert, men fikk komme inn igjen etter at brannvesenet hadde tømt skolen for røyk.

31. oktober 2017: Ny påtent brann. En pute ble påtent inne på et såkalt hvilerom. På grunn av svært mye røyk og aske inne på skolen, ble elevene sendt hjem.

BRANN: Tirsdag brant det for fjerde gang på under to uker på Brannfjell skole i Oslo.

Fire branner på under to uker er hva elevene på Brannfjell skole har opplevd i oktober. Den første skal ikke ha vært påtent, men det er liten tvil om at de tre siste brannene var det.

Situasjonen ble ansett som så ille at det ble iverksatt ekstra sikkerhetstiltak, blant annet ved at en vakt ble satt til å vokte skolebygget.

KREVER HANDLING: Leder i Nordstrand Høyre, Pia Farstad von Hall. Foto: Høyre

- Farlig

Nå krever Nordstrand Høyre at det settes opp overvåkningskameraer på skolen for å få slutt på brannene.

- Vi er bekymret for sikkerheten til elevene, og selv om det har vært vakter på skolen den siste uken, så er det åpenbart ikke nok, sier leder i Nordstrand Høyre, Pia Farstad von Hall, til Nettavisen.

Hun frykter liv kan gå tapt dersom det ikke gjøres tiltak.

- Dette er alvorlig. Man vet jo aldri hvordan en brann kan spre seg, og det er det som er farlig. Nå skolen gis de verktøyene de trenger for å få kontroll på situasjonen. Fire branner på kort tid ser ikke bra ut.

Krever tiltak nå

Onsdag i forrige uke vedtok Oslo bystyre at det i spesielle tilfeller kan vurderes kameraovervåkning i skoletiden. Farstad von Hall mener Brannfjell skole er i en slik situasjon nå.

- Dette er et slik tilfelle hvor dette må vurderes. Her kreves det tiltak nå, sier Farstad von Hall.

Det er skolen selv som må søke Utdanningsetaten om tillatelse til å overvåke skolen i skoletiden.

- En alvorlig politisak

Rektor ved Brannfjell skole, Anne-Karin Bjerkebro, er fortvilet over situasjonen.

- Brannen i dag var også påtent. Inne i et såkalt hvilerom ble det satt fyr på en pute. Brannen slukket av seg selv, men mye røyk og sot gikk i ventilasjonsanlegget. Jeg bestemte derfor at elevene skulle sendes hjem, sier rektoren til Nettavisen tirsdag kveld.

Hun er klar på at skolen tar saken svært, svært alvorlig.

- Dette er en alvorlig politisak. Det er nå besluttet at vi fra onsdag kommer til å ha tre vektere, en i hver etasje, til å vokte skolen. I tillegg har vi lagt en plan for hvordan vi skal ivareta elevene og de ansatte. Det er krevende forhold.

Rektoren ønsker ikke å kommentere Nordstrand Høyres ønske om overvåkning.

- Det kan jeg ikke uttale meg om nå.

