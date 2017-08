Her kaster uteliggere stein mot NRK-team

- Uakseptabelt, sier politiet.

SINSEN (Nettavisen): Da NRK Østlandssendingen onsdag gikk inn under Sinsenbrua for å dokumentere at fattige tilreisende bruker stedet som leirplass, fikk de kastet stein etter seg.

Samme dag var Sinsen-beboere, politiet, Rusken, Sporveien, Bymiljøetaten og Statens vegvesen på befaring på stedet.

Det var i forkant av dette at Østlandssendingen gikk under brua for å filme til en nyhetsreportasje om at beboere har sett seg lei på problemer knyttet til leiren.

LEIR: Fattige tilreisende bruker plassen under Sinsenbrua i Oslo som leir om sommeren.

I reportasjen forteller reporteren at de trodde leiren under brua var tom, og at de derfor gikk inn.

Kort tid senere, mens TV-kameraet filmet leiren fra avstand, ble det kastet stein mot TV-teamet fra leiren.

Her kan du se hele reportasjen fra NRK Østlandssendingen.

- Hadde blitt tatt inn

Til Nordre Aker Budstikke sier politiet at steinkastingen er helt uakseptabel.

- Hadde vi fått pågrepet han som gjorde dette, kastet stein, så hadde personen blitt tatt inn og ilagt en bot, sier Marius Gunnerud i patruljeseksjonen i enhet Sentrum ved Oslo Politidistrikt til avisen.

På spørsmål fra avisen om det er noe poeng i å bøtelegge fattige tilreisende, uten penger, sier Gunnerud at det kan få konsekvenser for den enkelte.

LEIR: Fattige tilreisende bruker plassen under Sinsenbrua i Oslo som leir om sommeren.

- Bøter kan medføre at folk blir utvist fra landet.

Rigget til leirgroper blant steinene

Da Nettavisen var inne i leiren torsdag, var det ingen å se. Rundt omkring lå det klær, sko, søppel og pledd.

Det er laget flere groper hvor de store steinene har blitt lagt som en mur rundt det som kan se ut som små leirplasser.

I disse gropene ligger det en del søppel og klær.

Inn under brua går det en godt opptråkket sti som leder inn til området hvor gropene er laget.





- Får ukentlig meldinger

Rusken-general Jan Hauger, var en av dem som deltok på befaringen onsdag. Han sier til Nettavisen at Rusken stadig blir gjort oppmerksom på forsøpling og avføring etter telting og overnatting i Oslo.

Rusken-general Jan Hauger.

- Vi får ukentlig meldinger fra Oslos innbyggere om telting, overnatting og forsøpling.

Hauger opplever imidlertid at de har fått inn litt færre slike henvendelser i år, sammenlignet med i fjor.

- Vi erfarer i år litt færre meldinger om det i forhold til fjoråret.

På spørsmål om noen i Rusken har opplevd noe av det samme som NRK Østlandssendingens reportere, svarer han nei.

- Våre folk i Rusken har ikke erfart noe lignende som NRK-journalistene opplevde i går.

Se videoer fra leiren under Sinsenbrua her:

LEIR: Fattige tilreisende bruker plassen under Sinsenbrua i Oslo som leir om sommeren.

LEIR: Fattige tilreisende bruker plassen under Sinsenbrua i Oslo som leir om sommeren.

LEIR: Fattige tilreisende bruker plassen under Sinsenbrua i Oslo som leir om sommeren.

Sett denne populære videoen?