Her kommer Oslos nye bomstasjoner

I 2019 blir det langt dyrere og kjøre i og inn til Oslo. Da kommer en splitter nye bomringen.

Våren 2019 får Oslo en ny indre bomring, og nå foreligger et forslag om hvor de nye bompasseringene skal plasseres.

Forslaget til hvor de 56 nye bompasseringene i Ring 2 skal plasseres, kan du se på Oslo kommunes eget kartforslag her.

Oslo kommune gjør i disse dager mye for å begrense biltrafikken i Oslo. 1. oktober ble bomavgiften økt kraftig i rushtiden.

Øker inntekten med 60 prosent



Den nye bomringen skal gjøre at også beboere i indre Oslo skal betale for å kjøre. Pengene skal finansiere nye veier og kollektivtilbud i Oslopakke 3.

I dokumentetet «Oslopakke 3 – nye bomsnitt langs ring 2 med armer» står det at inntekten fra bompenger vil øke med 60 prosent med innføring av ny bomring.

Nå foreligger et forslag om hvor disse skal ligge.

FORSLAG TIL BOMPASSERINGER: De grønne prikkene viser hvor Oslo kommune foreslår å plassere de tilsammen 56 nye bomstasjonene. De blå prikkene viser dagens bompasseringer. Et par av stasjonene er ikke med i dette bildet. Du kan se fullstendig bilde her. Klikk også for større bilde.

Den nye indre bomringen kommer i tillegg til den eksisterende bomringen. Bilister i indre Oslo vil måtte betale bompenger for kjøring i byen. Bilister som kjører inn til Oslo sentrum fra randsonen av Oslo, eller fra omkringliggende kommuner, vil dermed kjøre gjennom to bomstasjoner.

Tetter alle smutthull



Den nye bomringen vil måtte bestå av svært mange passeringer, for å stoppe sniking.

«Erfaring fra dagens bomring viser at der det er mulighet for snikkjøring for å unngå å betale passeringsavgift, der snikes det. Det gjør at bomstasjonene må plasseres slik at det ikke er mulig å snike, eller det må iverksettes tiltak som gjør at sniking ikke er mulig. Eksempler for hvor det snikkjøres er på gang- og sykkelveier og på grøntområder på sidearealer, gjennom parkeringsplasser og over private eiendommer. Tiltak kan være å sette opp rekkverk og kjørebommer, ekstra kameraer som dekker også sideområder o.a.» står det i rapporten som er gjengitt av Vårt Oslo.

