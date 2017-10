Her laver snøen ned:  - Kan bli rekordtidlig åpning av skispor

Tirsdag morgen var det hvitt på Budor. Løypekjører Terje Nilssen håper å ha de første skisporene klare allerede i løpet av et døgn.

(Østlendingen): Tung og tett snø laver ned i Løtenfjellet.

– Det er akkurat slik jeg vil ha den, sier Nilssen.

I fjor var skisesongen i gang 3. november i Løtenfjellet. I år kan det bli bortimot rekordtidlig åpning av løypa i Ruskåsvegen fra Grua ved Budor mot Målia.

Nilssen anslår at han trenger mellom 15 og 20 centimeter snø for å kjøre løypemaskina.

Ifølge Yr.no er det ventet om lag dobbelt så mye nedbør fram til onsdag morgen.

– Natursnø er best

Dermed er det nok en gang natursnøen som sørger for skiforhold på Budor, før snøkanonene rekker å komme i gang.

– Vi er kjempetakknemlig hvis snøen kommer naturlig, det er det beste, sier driftsleder Ola Bolstad på Budor.

Han er likevel forberedt på å hjelpe til med noe kunstsnø i lekeområdet ved skitrekket og har testet at pumper og rør er i orden.

Skiforeningen melder også om snø i Marka nord for Oslo.

Kan bli lang sesong

Også løypa fra Størigarden til Gitvola (Gjetholen) kan bli kjørt opp onsdag, hvis forholdene ligger til rette. Det er meldt fortsatt kaldt vær i dagene framover.

Så spørs det hvor lenge snøen blir liggende.

– Det vet vi jo aldri, sier Terje Nilssen.

Han har opplevd å kjøre opp løyper sent i oktober, for så å måtte starte på nytt igjen både én og to ganger i løpet av vinteren.

Værgudene sørget for en lang sesong i fjellet sist vinter, med sammenhengende skiføre til 17. mai og enda noen dager. Nede i bygda var det derimot lite snø, og i Mosjømarka har det ikke vært skiføre de siste par årene.

