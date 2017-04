Her løper ulven midt i boligfeltet i Østfold

ANNONSE

(Sarpsborg Arbeiderblad): – Det fløy en ulv rundt nedpå her, sa en lettere forfjamset Tommy Kristiansen til SA torsdag kveld.

Da var det knappe ti minutter siden han hadde filmet ulven.

Ishockeyspilleren skulle akkurat til å svinge inn i oppkjørselen da han så ulven løpe rundt i nabolaget.





Livredd

Da møtte han også en kvinne som kom gående hjem fra jobb.

Stavanger Oilers' Tommy Kristiansen ble overrasket av en ulv hjemme i Østfold torsdag kveld. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Hun var jo livredd, men fikk søke tilflukt inne i bilen min. Det var faktisk litt skummelt at den nå løper rundt her nede, forteller Kristiansen.

Han trodde først det var en hund han så, men ble raskt klar over at det måtte være en ulv.

– Den var enorm. Det var veldig kult, men også veldig skummelt at den løper rundt nede i boligfeltet her. Heldigvis så virket det som at den var reddere oss enn vi var for den, sier han.

Tommy skulle egentlig hjem for å lufte hunden, men det blir det ikke noe av nå.

– Nei, det lar vi være akkurat i kveld.

Ulven gikk langs med hovedveien i Trøsken da Kjetil Thon og sønnen Ask kjørte seg en tur i området torsdag kveld. Foto: Kjetil Thon/SA-leserfoto





– Mange har ringt

Senere på kvelden ble ulven også sett løpende på E6 ved Grålum.

– Den kom løpende på E6 like ved avkjøringen. Etterpå løp den opp mot Kiwi, forteller Camilla Kristiansen.

Hun sier videre at dyret så redd og sliten ut.

Politiets operasjonsledelse har fått mange telefoner fra personer som har observert dyret.

– Ja, mange har ringt oss, men ingen har uttrykt engstelse vedrørende dette, sier operasjonsleder Martin Schie natt til fredag.

Sist politiet så ulven løp den over parkeringsplassen ved Quality hotellet.

– Derfra fikk en patrulje jaget den opp i skogen. Nå vet vi ikke hvor den er, men i morgen kommer den nok til å være langt unna.

Ikke normalatferd

Politiet har vært i kontakt med viltnemnda og rovviltkontakt som fastslår at dette er en ulv som ikke viser normalatferd.

– Men den har heller ikke vist noen tegn til aggresjon. Derfor har det heller ikke blitt satt i verk noen tiltak, sier Schie.

Han legger også til at det var et veldig godt tidspunkt ulven hadde valgt for et bybesøk.

– Ja, det var et greit tidspunkt sånn sett.

Er ulv

Anne Margrethe Tangen i viltnemnda sier til SA at det ikke er tvil om at det dreier seg om en ulv.

Klokken halv elleve var ble den sett løpende nedover vannverksveien og klokken elleve løp den over kunstgresset på Kurland.

Hun får støtte av ulveentusiast Jan Christian Häckert.

– Hunder av rasen saarloos kan ofte bli forvekslet med ulv, men denne tror jeg nok ganske sikkert er en ulv, sier han til SA.

Også Jan Huseklepp Willberg i Statens naturoppsyn sier dette er en ulv.

– Ja, dette ser helt klart ut som en ulv, skriver han i en SMS til SA torsdag kveld.

