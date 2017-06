Her overrasker Jimmy Carter alle flypassasjerene

Det er 36 år siden Jimmy Carter (92) gikk av som president i USA, men han er tilsynelatende like opptatt av å vise kjærlighet til det amerikanske folk i dag som på slutten av 70-tallet.

På en flytur fra Washington D.C. til Atlanta på torsdag i forrige uke, tok nemlig Carter seg tid til å hilse på absolutt alle passasjerene på flyet.

James Parker Sheffield var en av de heldige passasjerene. Han filmet seansen og delte videoen på Twitter, skriver TV-kanalen WSB-TV.

- Så hyggelig. Takk, sa Sheffield da eks-presidenten tok ham i hånda.

Jimmy Carter is on my plane to DC from ATL and just shook every hand of every passenger. #swoon #atl #delta pic.twitter.com/y6otolbhPj