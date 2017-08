Her slår MDG-Hansson tilbake mot Søviknes

MDGs Rasmus Hansson sender blomster til Frps Terje Søviknes og gir ham svar på tiltale.

Onsdag gikk oljeminister Terje Søviknes (Frp) til angrep på MDG fra sykehussenga.

- MDGs politikk med å avvikle norsk olje- og gassvirksomhet innen 15 år vil være en katastrofe for landet, sa han.

Nå svarer Rasmus Hansson i et innlegg på Facebook.

- Du er oppgitt over at Miljøpartiet de Grønne vil fase ut norsk oljevirksomhet. Vi er oppgitt over en regjering som ikke tar hensyn til vår tids aller viktigste spørsmål. Nemlig at vi er i ferd med å koke kloden og ødelegge den for de som kommer etter oss, sier han.

- Norge går ikke dukken hvis vi tar klimaansvaret. Tvertimot. Når vi bestemmer oss for å avslutte oljealderen på en ryddig og ansvarlig måte, så blomster det øvrige næringslivet.

