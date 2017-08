Her snør det!

Resten av landet kan vente seg en våt helg.

17. august til tross, deler av vårt vidstrakte land opplever snø allerede.

- Et lite snødryss har kommet rundt Ny-Ålesund, melder meteorologene på Twitter.

- Ikke unormalt med snø nå



Nettavisen har vært i kontakt med Meteorologisk institutt.

- Hvor uvanlig er det at det snør i Norge i august?

- Det er ikke uvanlig med snø på fastlandet i Norge i juli og august, over 1000 høydemeter over havet, sier klimavakt Lillian Kalve til Nettavisen - og legger til at:

- Langt nord, som Svalbard, er heller ikke dette unormalt.

#Sisovatnet i Sørfold var våtest i Norge i går med 36,9mm. Bedre vær i vente i #Nordland de neste par dagene. Lover bra for @parkenfestival pic.twitter.com/18sHYIz4lv — Meteorologene (@Meteorologene) August 17, 2017

Våt helg i vente

Resten av landet går en våt helg i møte.

- Det er vanskelig å utpeke noen «værvinner» denne helgen, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt til NTB.

Etter å ha tenkt seg lenge og nøye om, går hun for de tre nordligste fylkene, selv om også de må belage seg på regn enkelte steder.

- I ytre strøk er det gode sjanser for sommerlige opplevelser i de nordlige fylkene, med sol og temperaturer opp mot 20 grader. Men det ligger et lavtrykk over Finland og Sverige som truer med regnbyger tett mot grensa, sier statsmeteorologen.

Lettere er det å utpeke helgens «værtyper», som igjen trues av tidvis intenst regnvær.

- Oppsummert blir det ustabilt i Sør-Norge, men helgen sett under ett er det her det blir våtest, særlig lørdag, sier statsmeteorologen.

