Her treffer USAs kjempebombe Afghanistan

De unike bildene er tatt fra luftrommet over området hvor bomben traff. En stor, svart røyksky kommer til syne idet bomben utløses.

Målet med bomben var å ødelegge tunnelsystemer brukt av IS, i fjellet i Nangarhar-provinsen like ved grensen til Pakistan.

Den er kalt «alle bombers mor», og er den største konvensjonelle bomben som er sluppet noen sinne. Navnet på bomben er GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, forkortet til MOAB. Den veier 9,5 tonn, og ble opprinnelig utviklet før den amerikasnke invasjonen i Irak i 2003.

- De må ha hatt et veldig viktig mål. Normalt sett ville mindre artilleri blitt brukt, sier general Mark Hertling til CNN.

USAs president Donald Trump.

USAs president Donald Trump sa torsdag kveld at han var veldig stolt og fornøyd med de amerikanske styrkenes innsats.

- Jeg er veldig, veldig stolt av militæret. Vi har det beste militæret i verden. Vi har fantastiske ledere og fantastiske styrker, sier Trump.

36 IS-opprørere drept

Minst 36 IS-opprørere ble drept av kjempebomben som USA slapp over et antatt IS-skjulested i Afghanistan torsdag kveld, ifølge afghanske myndigheter.

– Som et resultat av bombingen, ble viktige IS-skjulesteder og omfattende tunnelanlegg ødelagt, og 36 IS-krigere ble drept i Nangarhar-provinsen øst i landet, heter det i en uttalelse fra det afghanske forsvarsdepartementet fredag.

Afghanske tjenestemenn utelukker at sivile liv gikk tapt i det amerikanske angrepet. Bill Salvin, talsmann for de amerikanske styrkene i Afghanistan, skriver i en epost til AFP at styrkene nå er i gang med å innhente opplysninger om konsekvensene av angrepet. Også han utelukker at sivile ble drept.

– Allierte styrker rekognoserte området og slo fast at det ikke var tilstedeværelse av sivile. Målet ble valgt for å sikre maksimal effekt mot IS og samtidig hindre sivile ofre, skriver Salvin.

I 2003 testet USA kjempebomben:





– Sivile i sikkerhet

Ifølge det afghanske forsvarsdepartementet ble et viktig IS-kommandosenter ødelagt i bombingen. En stor mengde våpen som IS hadde lagret ble også ødelagt, og en 300 meter lang tunnel ble lagt i grus, heter det i uttalelsen fra Kabul.

Haji Mohammad Sadeq, en eldre stammeleder i Achin-distriktet, sier sivile som holdt til i området nær IS-skjulestedet, "forlot området for lenge siden", mens andre som fortsatt var igjen, var blitt varslet av afghanske styrker via beskjeder i moskeene.

– Det lille antallet sivile som var igjen i noen hus, ble fraktet bort av afghanske militærkjøretøy i løpet av ettermiddagen, sier Sadeq.

Både Sadeq og Malik Mohammad, en annen eldre stammeleder, bekrefter at ingen sivile ble drept. De to bekrefter også at hulesystemet som IS har benyttet i fjellområdet, ligger unna landsbyene der sivilbefolkningen holder til.





– Slått i bakken

– Hele dalen ristet. Jeg har aldri hørt en så høy lyd i hele mitt liv, sier Qadratullah, en innbygger i Achin-distriktet til DPA.

– Eksplosjonen var den største jeg noensinne har sett. Området ble oppslukt av høye flammer, sier Shinwari, en annen innbygger, til AFP.

Malik Mohammad bor rundt 7 kilometer unna bombemålet. Sjokkbølgen fra bomben førte til at glass ble knust i huset og familien søkte tilflukt i redsel, forteller han.

En afghansk opprører sier til AFP at lokalbefolkningen sammenlignet ristingen i jorda med et jordskjelv. Folk ble slått i bakken og besvimte, sier han.

– Folk har begynt å dra fra området av frykt for flere bombeangrep, legger han til.

Fordømmer angrepet

Tidligere president Hamid Karzai fordømmer torsdagens bombeangrep.

– Dette er ikke krig mot terror, men en umenneskelig krig som på brutalt vis misbruker vårt land som testarena for nye og farlige våpen, sier Karzai.

IS etablerte sin tilstedeværelse i Achin i januar 2015. Den såkalte Khorasan-avdelingen av IS omfatter IS-opprørere både på afghansk og pakistansk side av grensen, og dette var første gang IS offisielt hadde opprettet tilstedeværelse utenfor den arabiske verden.

Angrepet ble utført i samarbeid med afghanske myndigheter, heter det i en uttalelse fra presidentpalasset i Kabul.





«Alle bombers mor»

USAs forsvarsdepartement Pentagon opplyser at bomben ble sluppet fra et amerikansk transportfly av typen MC-130 klokken 19.32 lokal tid "som ledd i en pågående innsats for å bekjempe IS i Afghanistan".

USAs president Donald Trump ga ordren om å slippe kjempebomben.

– Det jeg gjør er å gi hæren tillatelse. Vi har gitt dem fullmakt, noe de har de fulgt opp. Det er oppriktig talt derfor de har hatt så stor suksess i det siste, sier Trump.

Bomben som USA slapp, går under kallenavnet "alle bombers mor" og er den største konvensjonelle bomben som USA noensinne har brukt i et angrep. Ifølge Pentagon inneholdt bomben, som har typebetegnelsen GBU-43, 11 tonn med eksplosiver.

