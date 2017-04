Her øver Nord-Korea på krig - se de unike bildene

ANNONSE

Nord-Korea gjennomførte tirsdag det som antas å være landets aller største artilleriøvelse noensinne for å markere det 85. jubileet for deres militære styrker.

Øvelsen ble gjennomført i nærheten av havnebyen Wonsan.

Det antas at øvelsen involverte bruk av mellom 300 og 400 artillerivåpen som har Sør-Koreas hovedstad Seoul innen rekkevidde, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Landets leder, Kim Jong-un, skal ha overværet øvelsen. Han ble i hvert fall avbildet av nordkoreanske statsstyrte medier. Ingen andre medier hadde tilgang til å dekke militærøvelsen, og bildene er hentet fra nordkoreansk TV.

«Det finnes ingen grenser for ildkraften til Folkets hær, som er væpnet med de aller nyeste teknologier innen militært utstyr, inkludert presisjons- og miniatyriserte atomvåpen og ubåt-baserte ballistiske missiler,» lyder advarselen på den statsstyrte, nordkoreanske avisen Rodong Sinmun.

- Den siste artilleriøvelsen anses å være sluttstreken for en måneds lang vinterøvelse. Jeg tror ikke artilleriøvelsen ble hurtig arrangert som et mottiltak til Washingtons siste trekk. Jeg tror Nord-Korea ville ha avfyrt et missil for å vise fram styrken sin, sier professor i sørøstasiatiske studier ved Universitetet i Kyungnam, Kim Dong-yub, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Bildene er hentet fra en nyhetssending som ble sendt nordkoreansk, statsstyrt TV onsdag. Artilleriøvelsen ble gjennomført i nærheten av havnebyen Wonsan.

Mens verden holder pusten i frykt for at det skal bryte ut krig mellom USA og Nord-Korea, bidrar begge parter med å eskalere konfliktnivået ytterligere ved å gjennomføre store militære øvelser.

Samtidig som Nord-Korea gjennomførte den store artilleriøvelsen, har USA og Sør-Korea gjennomført en felles militærøvelse i regionen.

- Ville blitt et blodbad uten like

Nord-Korea-ekspert sier det er ingen tvil om at Nord-Korea ville komme tapende ut ved en eventuell militærkonfrontasjon mellom førstnevnte på den ene siden og Sør-Korea og USA på den andre siden. Men Nord-Korea ville klart å forårsake mye skade og lidelse.

- Nord-Korea har så mange kanonstillinger rettet mot Seoul at det ville blitt et blodbad uten like. Nord-Korea ville ha tapt, men de ville ha tatt med seg veldig mange i fallet, har leder ved Nordiske Institutt for Asiatiske studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen, tidligere uttalt til Nettavisen.

Mange eksperter trodde Nord-Korea ville benytte 85-årsmarkeringen til å gjennomføre enten en ny atomtest eller missiltest. Men testene uteble. Landet har tidligere utført fem atomtester.

Nord-Koreas atomvåpenkapasitet

Eksperter frykter at USAs president Donald Trump skal angripe Nord-Korea militært for å sette en stopper for landets omstridte atomprogram.

Nord-Korea har til gjengjeld truet med å avfyre kjernefysiske våpen, samt senke det amerikanske hangarskipet «USS Carl Vinson» som er i regionen, men omverden vet imidlertid lite om landets atomvåpenkapasitet.

- Vi vet ikke noe helt sikkert om de har operative våpen som kan leveres til Sør-Korea, men den historikken de har gjennom underjordiske tester av kjernevåpen og testing av missiler gjør at de fleste av oss ser på det som sannsynlig at de kan ha utplassert kjernefysiske stridshoder på missiler som har rekkevidde til å nå både Sør-Korea og Japan, men neppe på mer langtrekkende missiler ennå, har atomforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Halvor Kippe, tidligere uttalt til Nettavisen.

- Missiltester i fjor høst og i vinter tydet dessuten på at de ikke bare testet om missilene fungerte, men at de øvde på kjernevåpenangrep mot havnebyen Busan i Sør-Korea og mot en amerikansk luftforsvarsbase i Japan, sa Kippe.





Be om ryggdekning?

Onsdag har Trump invitert alle de 100 senatorene i Kongressen til Det hvite hus, for å lytte til en redegjørelse om Nord-Korea fra utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis, forsvarssjef Joe Dunford og øverste etterretningssjef Dan Coats, melder NTB.

Det spekuleres på om Trump under møtet vil be om ryggdekning til mer drastiske tiltak, selv om de færreste tror at han vil gå til militært angrep mot en uforutsigbar atommakt som Nord-Korea – med de følger dette kan få for andre land i regionen og USAs forhold til Kina, ifølge NTB.

Kina, som er Nord-Koreas viktigste allierte, har nå advart Nord-Korea mot å gjøre noe drastisk mot USA.