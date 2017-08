Her øver USA på å slippe en atombombe

USA testet nylig leveringskapasiteten til en ny versjon av den gamle B61-bomben.

USAs nasjonale byrå for atomsikkerhet (NNSA) kunngjorde denne uken at det amerikanske flyvåpenet har gjennomført en testflygning for å vurdere leveringskapasiteten til en oppgradert versjon av atombomben «B61». Etterfølgeren «B61-12» skal etter planen være klar til bruk innen mars i 2020.

Testflygningen ble gjennomført på Nellis Air Force Base i delstaten Nevada 8. august. Dette er den andre testflygningen av en serie med planlagte testflygninger de neste tre årene, som har til hensikt å klargjøre «B61-12» for tjeneste.

Ikke utstyrt med atomstridshode

Bomben, som ble sluppet fra et jagerfly av type F-15E, var ikke utstyrt med et reelt atomstridshode under testflygningen og var dermed inaktiv.

- Hensikten med testen var å evaluere våpenets ikke-kjernefysiske funksjoner og flyets kapasitet til å levere dette våpenet, skriver NNSA i en pressemelding.

Første testflygning ble utført i mars tidligere i år.

«B61-12» skal erstatte kjernevåpenet B61, som har vært en del av USAs atomarsenal i en årrekke.

- B61-12 er en kjernefysisk bombe som er laget for å slippes fra et bombefly. Slike bomber kalles «gravity bombs» fordi det kun er gravitasjonskreftene som sender dem mot målet, de skytes ikke ut. B61 ble først utviklet på 1960-tallet og mange varianter har blitt utviklet. Våpenet kan justeres for å gi forskjellig sprengkraft, sier atomvåpenforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Elin Enger, til Nettavisen.

- USAs kjernevåpenarsenal gjennomgår en modernisering. Og det å øke presisjonen, redusere sprengkraften og gjøre våpnene sikrere, er viktige komponenter i dette, sier Enger.

- Testene som nylig har blitt gjennomført, dreier seg om de ikke-kjernefysiske delene av våpenet. Dette kan for eksempel være hvordan bomben oppfører seg i luften, elektronikk for utløsning, fallskjerm og så videre, sier hun.

Finnes kraftigere atomvåpen

Flere medier skriver at B61-12 vil bli USAs kraftigste kjernevåpen, noe Enger avviser.

- USA har kjernevåpen for levering med ballistiske missiler som sannsynligvis har langt høyere sprengkraft.

- Hvis man legger geopolitiske konvensjoner til side, er det egentlig i praksis noe forskjell på USAs leveringstester av B61-12 og Nord-Koreas missiltester, som vel også har til hensikt å teste landets leveringskapasitet av atomstridshoder?

- USA har hatt kjernefysiske bomber som kan slippes fra fly helt siden slutten av andre verdenskrig. B61 er heller ingen ny bombetype. Det de tester nå gir dem sannsynligvis ingen ny kapasitet. Det er mer snakk om en effektivisering og forenkling av systemer de allerede har. Dette blir noe annet enn Nord-Korea som utvikler en - for dem - helt ny kapasitet, sier Enger.

Enger sier det verken er uvanlig eller kontroversielt med denne typen tester.