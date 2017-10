Hjernekirurg Per Kristian Eide går i strupen på TV 2-topper

Krever opptil 250.000 kroner fra hver av redaktørene.

Hjernekirurgen har gått til sak mot TV 2 for ærekrenkelser. Han krever oppreisning på hvordan pasientskader er omtalt i forbindelse med et forskningsprosjekt han ledet.

I tillegg ønsker han å holde TV 2 sine redaktører ansvarlig for leserkommentarer på TV 2s Facebook-side.

I tingretten ble TV 2 ble dømt til å betale 4,4 millioner kroner, men de har allerede varslet omkamp. Dommen er anket til lagmannsretten.

Nå er tilsvaret fra Per Kristian Eide klart. Han vil at anken fra TV 2 skal skrotes. I tillegg velger han å motanke dommen.

Kirurgen er ikke fornøyd med at redaktørene Alf Hildrum, Jan Ove Årsæther og Olav T. Sandnes slapp å betale erstatning for ærekrenkende omtale i tingretten.

Eide vil ha opptil 250.000 kroner fra hver av redaktørene. Hildrum er ute av saken fordi leserkommentarene på tv2.no som er krevet slettet, ble fjernet da han var redaktør for TV 2.

Jan Ove Årsæther sluttet i TV 2 i august.

– Ulovligheter skal slettes

Det er endringen i injurielovgivningen fra 2015 som gjør at redaktørene går fri.

– Da Stortinget fjernet straff for injurierer, så ble det oversett at grunnlaget for å holde redaktører ansvarlig gikk med i dragsuget, sier advokat Per Danielsen til Nettavisen. Han er Eides advokat.

– Min klient bygger i sin motanke på Ehandelsloven som plikter at alle sletter ulovligheter på nettet, fortsetter Danielsen.

Advokaten mener det er viktig å få fastslått at redaktører har ansvar for det som publiseres i leserkommentarene, både på Facebook og i kommentarene under egne artikler.

– Vinner ikke Eide, kan alle risikere å bli rettsløse i forhold til krenkende kommentarer, dersom man ikke har noen å saksøke. For eksempel når publiseringene er anonyme eller det ikke er mulig å spore opp den som har skrevet. Dette er en prinsippsak som alle kunne få glede av, sier Per Danielsen.

Fnyser av anke



I tillegg til motanken mot TV 2-redaktørene krever også Eide mer erstatning. Selskapet ble i tingretten dømt til å betale kirurgen 600.000 kroner for tort og svie.

Han står fortsatt fast på at han vil ha opptil 5 millioner i erstatning, men han er fornøyd med erstatningsbeløpet fra alle de andre partene i saken, opplyser Danielsen.

I TINGRETTEN: Her hilser hjernekirurg Per Kristian Eide på tidligere TV 2-sjef Alf Hildrum. I bakgrunnen er journalistene Hanne Taalesen og Sophie Lund Aaserud. Eides forsvarer Per Danielsen står til høyre.



Kirurgen krever også å få dekket kostnadene til PFU-klagen. TV 2 ble som kjent felt i PFU.

Les også: Mener TV 2 brøt god presseskikk

TV 2 ser ingen grunn til å engste seg.

– Denne avledede anken tar vi med knusende ro. Vi er fullt ut enig med tingretten som ikke hadde noe faktisk eller rettslig grunnlag for å dømme redaktørene. Det sier også sitt at Eide ikke innga noen selvstendig anke i saken. Hadde ikke TV 2 valgt å anke dommen, så hadde altså kirurgen akseptert tingrettens resultat. I det ligger det implisitt en aksept av at tingrettens dom på disse punkter var riktig, sier advokat Sigurd Holter Torp i Advokatfirmaet Schjødt til Nettavisen.

Torp begrunner TV 2s omfattende anke i hovedsaken med at tingretten har begått «betydelige feil både i bevisbedømmelsen og rettanvendelsen», slik at domsresultatet ble galt.

Saksøker flere



Det var TV 2 som først omtalte et forskningsprosjekt Eide ledet ved Oslo universitetssykehus. Kanalens reportere jobbet med saken i opp mot et halvt år, men tok først kontakt med kirurgen dagen før TV-innslaget ble sendt.

Innslaget, som omhandlet pasientkomplikasjoner, ble først sendt på TV 2 høsten 2012. I alt sendte kanalen 32 TV-innslag. I tillegg ble det publisert 17 nettsaker.

Tidligere denne uken kunne Nettavisen melde at Eide tar ut stevning mot LO Media-eide ANB, Amedia og redaktørene Kjell Werner og Hallgeir Westrum. Kirurgen krever 400.000 kroner i erstatning, samt 100.000 kroner i advokatutgifter.

Mest sett siste uken