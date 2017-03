ANNONSE

Både stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V), professor Per Lægreid og professor Eivind Smith har opplevd å få telefoner fra Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen i forbindelse med uttalelser de har kommet med, skriver Dagbladet.

- Jeg fikk en sint telefon fra Slottet, sier Rotevatn.

Professor Peggy Simcic Brønn ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI er kritisk til framgangsmåten.

Kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, Marianne Hagen.

- Strategien betyr at de ser angrep som beste forsvar i møtet med kritisk journalistikk og fagfolk. Den går blant annet ut på å forsøke å påvirke faglig ekspertise og andre som uttaler seg slik at de endrer mening, hevder hun.

Marianne Hagen skriver i en epost at hun gjennom de ulike telefonoppringningene ville forsikre seg om at de som uttaler seg i Dagbladet er "presentert for hele bildet". Hun mener at flere av intervjuobjektene ikke har vært "orientert om fakta" når de har uttalt seg. De nevnte intervjuobjektene sier at de ikke kjenner seg igjen i denne beskrivelsen.

