Houston-flommen: Mega-kirke får flengende kritikk

Kirken får kritikk fordi de angivelig ikke har tilbudt Houstons flomofre tilflukt.

Pastor Joel Osteen har fått flengende kritikk på sosiale medier fordi han tilsynelatende ikke har villet tilby flomofre tilflukt i mega-kriken Lakewood Church, som ligger i Houston sentrum. Kirken kan huse 16.000 mennesker. Men søndag valgte kirken imidlertid å stenge dørene.

Mange tusen innbyggere i Houston i Texas har flyktet fra sine oversvømte hjem som følge av flom forårsaket av orkanen «Harvey».

Kritikere på sosiale medier raser mot kirken, og anklager dem for å nekte å åpne dørene for flomofre, skriver USA Today.

Kritikken begynte å rase søndag kveld, da kirken la ut en melding på sin Facebook-side og opplyste om at kirken var «utilgjengelig grunnet flom». Videre la kirken ut en liste over andre tilfluktssteder i området.

- Skam deg

Houston-beboere begynte imidlertid å poste bilder på sosiale medier, som viste at området rundt kirken var riktig nok vått, men absolutt tilgjengelig.

- Skam deg, Joel Osteen. Jesus ville ha åpnet dørene og tatt hånd om de trengende, skrev en Twitter-bruker.

@cmclymer Worth noting that some of their parking is underground (note flood gates) but they could still drop ppl off at the door easily pic.twitter.com/Mso4GTLuF2 — Allie (@AlleyCat_Allie) August 28, 2017

En talsperson for kirken, Don Iloff, sier følgende til Houston Chronicle.

- Dette handler ikke om vår uvillighet, men praktiske hensyn. Det er et sikkerhetsspørsmål for oss, sier Don Iloff til avisen mandag kveld, lokal tid.

Pastor Joel Osteen har også svart på kritikken.

- Vi kommer til å fortsette å være et distribusjonssenter for de trengende. Vi er forberedt på å huse folk så snart andre tilfluktssteder ikke lenger har kapasitet. Lakewood vil ha stor verdi for nærmiljøet i kjølvannet av denne stormen, uttalte Osteen til ABC News.

La ut bilder av oversvømte lokaler

En annen Twitter-bruker prøver å imøtekomme kritikken ved å poste bilder som tilsynelatende skal vise kirkens oversvømte lokaler.

Faktasjekknettstedet Snopes påpeker imidlertid at bildene trolig ble tatt i nærheten av kirken, og ikke inni selve kirken, skriver Newsweek.

maybe your anonymous source would like to see these photos. ones of the church actually flooding. know your facts first pic.twitter.com/LfjBOdxScm — Keaton Milburn (@KeatonMilburn) August 28, 2017

Noen kritiske røster poengterer at moskeer i regionen holder dørene åpne for flomofrene.

- Det gir ingen menig at dere ikke åpner opp dørene for å huse Houstons innbyggere. Jesus, skriver enda en Twitter-bruker.

Evangelisten, som har tjent store penger på å forkynne sin religion til massene, kritiseres fordi han angivelig ikke åpnet dørene til kirken sin i Houston,

Frykt for økende dødstall

Ni personer er bekreftet omkommet i ekstremværet i Texas, ifølge Washington Post. Kraftig regn og stigende flomvann er ventet å fortsette i flere dager.

Seks av de døde er funnet i Harris County, som også omfatter deler av storbyen Houston, skriver The Washington Post.

Den sjuende er funnet i Rockport nær Corpus Christi der ekstremværet Harvey nådde land. En annen død person er funnet i La Marque nær Galveston, skriver avisen videre. Den niende personen som ifølge avisen er bekreftet omkommet i ekstremværet, er en kvinne i 60-årene. Hun lå og sov da et stort eiketre falt over husvognen hennes i byen Porter nord for Houston, opplyser lokalt politi.

Listen over ubekreftede meldinger om savnede og antatt omkomne, vokser.

- Dessverre vet vi at dødstallet historisk sett pleier å stige i slike hendelser. Jeg er svært bekymret over hvor mange omkomne vi kommer til å finne, sier Houstons politisjef Art Acevedo til AP.

Det har noen steder falt opptil 76 centimeter med regn siden fredag, og det er ventet ytterligere 61 centimeter. Så store nedbørsmengder gjør at myndighetene nå er bekymret for at det verste ennå ikke er over.

Varer i flere dager

Harvey var en orkan av kategori 4 da den nådde land fredag. Vindstyrken avtok senere og ekstremværets senter flyttet seg fra land i retning havet igjen. Mandag økte Harvey noe i styrke, mens uværet flyttet seg over den varme sjøen.

Meteorologer venter nå at Harvey kommer til å holde seg over havet i halvannet døgn før ekstremværet enda en gang inntar land, denne gang øst for Houston, i løpet av onsdag. Deretter vil uværet svekkes på sin ferd videre nordover i innlandet, melder National Hurricane Center.

Før alt dette har funnet sted, er det altså ventet store nedbørsmengder i flere dager framover. Det vil i sin tur bidra til at oversvømmelsene blir enda større de neste dagene. Flomvannet vil først trekke seg sakte tilbake når Harvey har forlatt området, ifølge prognosen.