HRW: Dødelig nervegass brukt i fire syriske angrep

ANNONSE

Human Rights Watch (HRW) la mandag fram rapport for FN om den syriske regjeringens bruk av kjemiske våpen og beskriver et «tydelig mønster» for hvordan Syria bruker kjemiske våpen.

- I løpet av de siste seks månedene har regjeringen brukt krigsfly, helikoptre og bakkemannskaper til å spre klorin og sarin i Damaskus, Hama, Idlib og Aleppo. Det er bred og systematisk bruk av kjemiske våpen, sier HRW-leder Kenneth Roth.

I forrige måned avviste president Bashar al-Assad at det var brukt saringass i Khan Sheikhoun og kalte det "100 prosent fabrikkerte påstander» som skulle rettferdiggjøre et amerikansk rakettangrep mot en syrisk flybase.

Minst 92 personer, inkludert 30 barn døde ifølge HRW av eksponering for saringass i Khan Sheikhoun. HRW har intervjuet 60 vitner og samlet inn foto og video som gir informasjon om angrepet den 4. april, og tre andre tilfeller fra desember 2016 og mars i år der det er mistenkt bruk av nervegass.