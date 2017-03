ANNONSE

Et forskerteam omtaler humlenes odør i Scientific Reports. Lukten fra humlenes bein er så potent at den henger igjen i fotavtrykkene i blomster lenge etter at de har mesket seg der.

- Dette er første gang det er bevist at humler kan skille egen lukt fra den fra familiemedlemmer og andre humler, sier medforfatter Richard Pearce fra Universitetet i Bristol.

Tåfisen sitter i et sekret humlene slipper ut for bedre å kunne holde seg fast på glatte overflater, som kronblad.

- Disse imponerende evnene gjør at de kan gjør smartere valg i jakten på mat, sier Pearce, som også trekker fram humlenes evne til å utvikle hjernen sin. De har fleksibel læreevne, noe som ble kjent i forrige måned i studier der humler ble lært opp til å trille en liten ball inn i et hull.