Hund nektet å forlate sin døde venn

En hjerteskjærende scene utspant seg på den hektiske bilveien Via Tuscolana i Roma onsdag denne uka.

Vennskapet til to hunder som ifølge lokalbefolkningen pleide å leke i området, fikk en trist slutt.

Da den ene ble påkjørt og drept, ble den andre sittende og våke over sin døde venn i flere timer.

- Jeg kjørte datteren min til skolen, og havnet i kø. Først trodde jeg det hadde skjedd en trafikkulykke, men så oppdaget jeg hunden, sier Marco Milani til nyhetsbyrået ANSA.

Han postet bilder av hunden og den døde vennen på sosiale medier for å se om hunden hadde en eier, noe den hadde.

- Alle her husker at de to hundene ofte pleide å lekte sammen i gatene.

VÅKET: Denne hunden satt i flere timer og våket over sin døde venn på en hektisk bilvei i Roma tidligere denne uka. Foto: Marco Milani

