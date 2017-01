ANNONSE

Scarface syntes lite om påfunnet om å gå med genser. Som hunder flest kunne han bare vise sin mening ved handling.

Derfor valgte han å angripe den 52 år gamle kvinnen som først prøvde å iføre ham genseren fredag.

Kvinnens ektemann kom til unnsetning. Det gikk ikke bra. Også han ble angrepet.

Rømte huset

Deretter tro parets 22 år gamle sønn til. Han dro like gjerne fram en kniv for å stikke hunden i nakken og hodet, men ble like fullt utsatt for Scarfaces vrede.

De tre menneskene så ingen annen utvei enn å ta beina fatt og løpe ut fra huset. Hunden sto igjen i bakgården.

Politiet ble varslet, og en patrulje ble tilkalt for å skyte Scarface med bedøvelsesvåpen.

Tok seg inn igjen

De lyktes, men Scarface, som er en pitbull-blanding, klarte å ta seg inn i familieboligen igjen, der det fortsatt var igjen to barn.

Til slutt dro politiet fram et par andre våpen fra ermene – et ikke-dødelig skytevåpen og en et elektrosjokkvåpen – før de klarte å fange Scarface.

Ifølge lokale medier er hundens videre skjebne ennå uklar. (©NTB)

