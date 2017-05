Hundeeier etterlyste valp på Finn.no: - Vi ble svindlet

ANNONSE

«Har noen sett denne valpen eller kjøpt den i god tro?»

Spørsmålet kommer fra en fortvilet hundeeier, som i begynnelsen av mai la ut en etterlysning på Finn.no. I annonsen, som nå er fjernet, forteller hundeeieren at hun har solgt en valp, en blanding av pomeranian og chihuahua, til en mann uten å motta betaling.

Hundeeieren skriver videre at mannen som kjøpte valpen fortalte at han hadde familie og at de ønsket seg hund. Ifølge eier skrev de kontrakt, før hun så at mannen logget inn i nettbanken og overførte penger.

- Jeg sjekket at kontonummer og navn stemte, skriver hundeeier i Finn-annonsen.

Da pengene aldri kom inn på konto, tok hundeeier kontakt og varslet at det ville bli levert politianmeldelse, skriver hundeeieren i Finn-annonsen.

- Vi skjønte at vi hadde blitt svindlet, sier hundeeieren, som ønsker å være anonym, til Nettavisen.

ETTERLYSTE: Med disse bildene etterlyste hundeeeieren valpen på Finn.no.

- La på sprang med valpen



Finn-annonsen spredte seg raskt, og da Marianne Møller i den frivillige organisasjonen Dyrehjelperne fikk annonsen tilsendt, bestemte hun seg for å forsøke å hjelpe dyreeieren med å finne igjen valpen.

- Jeg fikk spørsmål om dette var noe vi kunne bidra med, så jeg delte Finn-annonsen videre. Vi fikk en helt enorm respons. Jeg tok i tillegg kontakt med politiet gjentatte ganger, men fikk beskjed om at de ikke hadde ressurser, sier Møller til Nettavisen.

Dyrevenner over hele landet engasjerte seg i saken, og fant til slutt en annonse på Facebook, hvor den lille valpen lå ute til salgs til 10.000 kroner.

- Da gikk vi sammen en gjeng og lagde avtale med ham om å møtes på IKEA. En av oss lot som vi ville kjøpe valpen, og vedkommende la på sprang så snart hun fikk valpen i armene sine. Mannen satte seg i bilen og kjørte avgårde, forteller Møller, og legger til:

- Valpen var borte i 12 dager, men det har gått bra med den. Den er nå tilbake hos eier, som kommer til å beholde den selv.

Flere lignende historier



VALPEN ble lagt ut til salgs på Facebook.

Da Dyrehjelperne delte saken på sine Facebook-sider, ble Møller kontaktet av en rekke mennesker med lignende historier.

- Engasjementet har vært helt enormt blant dyrevenner. Folk finner seg ikke i at andre bruker hunder på denne måten, og det sier de fra om.

Hundeeieren sier til Nettavisen at hun også ble kontaktet av andre hundeeiere som hadde opplevd det samme.

- Jeg er tydeligvis ikke alene om å ha opplevd dette. Folk skrev til meg og fortalte at de hadde solgt valper i god tro, men aldri fått pengene, for så å oppleve at valpene senere dukket opp både i utlandet og i andre norske byer, sier hundeeieren.

Politiet: - Kjent metode



Operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidstrikt Romerike sier til Nettavisen at de er kjent med denne typen svindelmetode.

- Ja, dette ser vi ikke bare blant dyreeiere, men også blant bileiere. Selger blir vist til nettbank der det ligger en betaling til forfall, men senere avbryter kjøperen denne betalingen, sier Solbakken.

Solbakken oppfordrer alle som skal selge noe på nett til å få avtalen skriftlig, gjerne over mail.

- Det kan jo i ytterste konsekvens spores. Men hvis alt blir gjort muntlig over telefon har man bare et telefonnummer, som kanskje ikke er registrert, sier Solbakken, og fortsetter:

- Bankoverføringer kan stoppes, så der er man ikke garantert sikker betaling. Vi anbefaler heller sikre betalingsmetoder, som for eksempel Finns «Trygg betaling», eller kontanter.

- Sørg for at pengene går inn på konto



Sikkerhetsansvarlig i Finn, Geir Petter Gjefsen, anbefaler også å bruke deres egen betalingsmetode, Trygg betaling, så lenge det er mulig. Da setter kjøper penger inn på en konto, og når selger får beskjed om at pengene er inne, kan varen sendes. Så snart varene er mottatt gir kjøper beskjed om det, og pengene frigjøres.

SIKKERHETSSJEF I FINN: Geir Petter Gjefsen.

- Det gir sikkerhet for begge parter. Overføringen skal skje veldig raskt, så det bør kunne brukes i de aller fleste tilfeller, sier Gjefsen til Nettavisen.

En annen mulighet er å bruke betalingsmetoder som Vipps eller vanlige kontoverføringer, men Gjefsen understreker da at man aldri bør gi fra seg varen før man er sikker på at pengene er på konto.

- Det denne personen har opplevd kan jo faktisk skje, at kjøper trekker tilbake betalingen etter vedkommende har tatt med seg varen.

- Opplever dere slikt ofte?

- Det er ikke ofte vi hører om tilfeller der kjøper har kommet hjem til selger for så å ta med seg varen uten å betale, men vi har hørt om det. Den vanligste svindelen vi hører om i Finn er nok at noen betaler for en vare de aldri får, altså at annonsøren er svindleren.

